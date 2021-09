Lekár Kulkovský adresoval tvrdé slová politikom: Vďaka vašej túžbe po moci budú zomierať nevinní!

Nedávno ministerstvo zdravotníctva zverejnilo podrobné informácie o tom, ako sa vyvíja epidemiologická situácia na Slovensku. Podľa ich štatistík je až 91 percent hospitalizovaných pacientov neočkovaných. Na tieto čísla sa podrobne pozrel lekár a primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský.

Archívne VIDEO Situácia na Slovensku sa zhoršuje: Okres Rožňava je na tom mimoriadne zle, prvé skupiny dostanú tretiu dávku

„Desiatky pacientov bojujúcich o život by pri inom rozhodnutí boli doma s oveľa miernejším priebehom ochorenia. Z desiatok budú stovky, tisícky. A pri tom stačilo tak málo. Inak sa rozhodnúť. Vypočuť si rady odborníkov a nie názory a dojmy tých, ktorí za ne nenesú žiadnu zodpovednosť,“ napísal Kulkovský na sociálnej sieti. Ako uviedol, cíti sa ako horolezec, ktorý sa po niekoľkomesačnej príprave musí vrátiť spod vrcholu späť do základného tábora. A z toho, ako sa u nás vyvíja situácia, je nahnevaný, frustrovaný, sklamaný a smutný, pričom, podľa jeho názoru stačilo tak málo k tomu, aby to tu vyzeralo oveľa lepšie.

Zdroj: Getty Images

Pravdu si nepriznajú

„Málokedy majú politici možnosť vplyvom na svojich sympatizantov masovo rozhodnúť o ich živote. Tak ako teraz pri otázke očkovania. Voliči sa pri rozhodovaní riadia konaním politikov, ktorým plne dôverujú. Ak títo šíria nepravdy, priamo či nepriamo bojujú proti očkovaniu, posúvajú svojim oddaným voličom jednoznačný odkaz,“ upozornil Kulkovský s tým, že napriek nedávnej skúsenosti mnohí už zrejme zabudli na to, že nie všetkým politikom sa dá veriť.

Aj z toho dôvodu je zvedavý na reakcie väčšiny opozičných politikov na to, ak mnohí ich voliči budú pre koronavírus hspitalizovaní v nemocniciach, prípadne zvýšia štatistiky obetí nákazy. „Sú to politici, pravdu si nepriznajú. Rýchlo nájdu toho, na koho ukážu prstom. Ja ale ukazujem prstom na vás. Teraz. Ak by ste sa správali inak, ak by ste inak konali a aspoň trochu verili vede a faktom, nie politickým kalkulom, zachránili by ste stovky životov a ušetrili štátu milióny eur, ktoré investujeme do liečby tých, ktorí odmietli prevenciu v hodnote pár eur,“ vysvetlil lekár. Poukázal na to, že im dôveruje mnoho ľudí a ak by len trochu chceli, možno by sa práve tí ich priaznivci rozhodli trochu inak.

Zdroj: SITA/AP Photo/Luca Bruno

Túžba po moci

„Vďaka vašej túžbe po moci, cesta ku ktorej vedie cez šírenie nenávisti a ukájenie sa na ľudskom nešťastí, budú zomierať nevinní občania. Obete pandémie aj ňou spôsobenej obmedzenej a zhoršenej starostlivosti o pacientov s inými diagnózami,“ konštatoval a dodal, že daní politici nezastupujú neočkovaných, ale svojimi názormi a ťahmi urobili z malej antivax skupiny veľkú skupinu ľudí, ktorí tým, že bojujú proti očkovaniu, získali pocit, že tak bojujú proti systému. Ba čo viac, podľa Kulkovského tak politici legitimizovali aj takých, ktorých doteraz nepočúvala ani vlastná rodina.

„Vy nezastupujete nezaočkovaných. Vy ich sprosto zneužívate. Hanbite sa. Nie ste lídri, ale lúzri, ktorých ego je tak veľké, že radšej obetujete svojich voličov, než by ste priznali zlé rozhodnutie. A pri tom stačilo tak málo. Byť viac človekom, než politikom...Ps. ten, kto nechal pred Úradom verejného zdravotníctva onen náklad, má presne tú istú výbavu aj v hlave...,“ uzavrel.