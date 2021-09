Lekár Kulkovský nahnevaný, ako už dlho nie: Fraška s antigénmi! Falošná negativita sa nám vypomstí

BRATISLAVA – Epidemická situácia sa zhoršila, Slovensko sa začína sfarbovať do oranžova do červena. V nemocniciach pribúda pozitívnych pacientov, na Slovensku však máme aj Ďalší problém. A to je falošná pozitivita antigénových testov. Lekár Milan Kulkovský poukazuje na to, že tí, ktorým vyšiel negatívny antigénový test, teraz ležia v nemocniciach. Na tento problém poukázal v „poznámkach z praxe nas****ho lekára“.

Počet pozitívne testovaných ľudí PCR testami stúpol, za štvrtok atakoval hranicu tisíc nakazených. Primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský však poukázal na vážnu vec – a tou je falošná negativita antigénových testov. „Poslední pacienti, ktorých sme na oddelení testovali PCR testami ako pozitívnych, mali negatívne antigénové testy. Boli symptomatickí, teda mali prejavy respiračného infektu a napriek tomu boli ich antigénové testy negatívne. Áno, očkovaní neboli,“ informoval Kulkovský s tým, že posledný mal horúčky, kašli, nález obojstranného zápalu pľúc, avšak, antigénový test mal negatívny. A to dokonca dvakrát v priebehu dvoch dní.

Archívne VIDEO Situácia je opäť horšia: Máme štyri bordové okresy, Lengvarský očakáva až 3000 prípadov denne

Následne infekciu potvrdil až PCR test. „Toľko k spoľahlivosti testu, ktorý bol a je vstupenkou na veľké spoločenské podujatia. Podobne relevantný výsledok u asymptomatických by sme možno dosiahli hádzaním mince. Hlava pozitívny, znak negatívny. Stálo to za to? O dva týždne budú na túto otázku hľadať odpoveď v nemocniciach stovky našich spoluobčanov. A zdravotníci budú plakať. Vedeli to, povedali to, ignorovali ich a nakoniec si to najviac odskáču,“ napísal Kulkovský nahnevane.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Nalejme si čistého vína

Poukázal na to, že očkovanie účinne chráni pred hospitalizáciou, a tým pádom aj pred ťažkou formou koronavírusu a s tým spojeným zápalom pľúc. A teda, ako dodal, či sa to niekomu páči alebo nie, je to fakt, pričom viac ako 80 percent hospitalizovaných ignorovali rady odborníkov. Ide práve o tú skupinu ľudí, ktorá nie je očkovaná.

„Nalejme si čistého vína, pacienti s horúčkou, kašľom a bolesťami, no bez poklesu saturácie budú ponechaní doma. Pre tých s “miernym” priebehom priestor v nemocniciach nebude. Nakaziť sa môžu aj očkovaní aj tí, ktorí Covid už prekonali. Mnohí z nich o nákaze ani nebudú vedieť. Pre nich dobre, horšie pre tých, ktorých stretnú a nebudú očkovaní,“ upozornil Kulkovský s tým, že mnohí o nákaze ani nebude vedieť, čo je síce dobré pre nich, ale horšie pre okolie, najmä tých, ktorí nebudú očkovaní.

Zdroj: Getty Images

Nastúpi frustrácia a nechutenstvo

Mali by sa tak testovať aj očkovaní? Podľa Kulkovského nie, a to práve z dôvodu, že antigénové testy vykazujú veľkú falošnú negativitu a tak veľké množstvo PCR testov nie sme schopní robiť. Avšak, rúška by sa v interiéroch mali naďalej nosiť, a to v prípade očkovaných aj neočkovaných. „Druhá aj prvá vlna pandémie výrazným spôsobom ovplyvnili zdravotnú starostlivosť o nekovidových pacientov. Tretia nebude iná. Reprofilizáciou oddelení v nemocniciach sa už teraz radikálne znižuje počet lôžok pre neinfekčných pacientov. Zásadný rozdiel medzi predchádzajúcimi a touto vlnou je ale v tom, že nekovidoví pacienti sa nebudú až v takej miere nemocniciam vyhýbať,“ konštatoval s tým, že lekári budú musieť hospitalizovaných pacientov rýchlo prepúšťať do domácej liečby.

Zdroj: TASR/AP

Okrem toho predpovedá, že bude stúpať agresivita voči zdravotníkom, či sa zvýši pnutie medzi samotnými zdravotníkmi, ale aj sťažnosti na vyťažený personál. A práve tento personál by ľuďom rád pomohol, ale nebudú mať ako. „Frustrácia u mnohých preváži chuť zostať pracovať v nemocnici. Kde sú okovy núdzového stavu? Už tu mali byť...meškáte. Musíme sa pripraviť na správy o intenzívnom šírení infekcie v nemocniciach. Medzi pacientami aj medzi personálom (už teraz viem o nekovidových oddeleniach, kde sa väčšina pacientov nakazila práve kvôli vysokej infekčnosti delta mutácie),“ uviedol lekár, ktorý dodal, že pre mnohé oddelenia bude zabezpečiť personál aspoň na základný chod. Poukázal na to, že dôležitú úlohu v tejto šachovej hre bez víťaza zohrajú zatvorené škôlky či pandemické OČR, a to z dôvodu, že aj zdravotníci sú len ľudia, ktorí majú svoje rodiny.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Hranica netolerovateľného sa približuje

„Ak by sa ma teraz niekto spýtal, čo by som v živote urobil inak, veľmi vážne by som uvažoval nad odpoveďou, že by som nešiel študovať medicínu a ak predsa len, po skončení školy by som si vybral iný odbor. A verte mi, nehovorí zo mňa aktuálnou situáciou navodená frustrácia, ale roky strávené v centre diania. V centre mizérie zvanej slovenské zdravotníctvo,“ doplnil Kulkovský s tým, že krásne chvíle prebíjajú facky, ktoré ako zdravotník schytával na každom kroku, pričom dodal, že každého raz prestane baviť omieľať si neustále dookola, že bude aj horšie.

Poukázal na to, že denne prijímajú mnoho pacientov, ktorí si nevážia svoje zdravie a ignorujú odporúčané režimové opatrenia či liečbu. Pýta sa, že koho tento systém má neustále baviť, pretože do liečby pacienta investuje lekár množstvo síl a finančných prostriedkov. „Hovorí zo mňa hnev. Konkretizovať nebudem. Nie je dôležité, odkiaľ hovno padá, ale na koho...No nič. Po tisícikrát si poviem, že to nevzdám a bojujem ďalej. Zatiaľ. Ešte. Hranica netolerovateľného sa ale svinsky približuje..,“ uzavrel.