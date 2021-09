Otvorenie nového školského roka: Prezidentka aj premiér navštívia základné školy v Bratislave

Za žiakmi sa chystá aj premiér Eduard Heger (OĽANO). Ten spoločne s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom (SaS) navštívi Základnú školu na Tomášikovej ulici v Bratislave, kde sa nachádza modelová škola. Predseda vlády si so šéfom rezortu školstva prezrú priestory školy a stretnú sa aj so žiakmi. Gröhling sa následne presunie do priestorov Základnej školy Železničná v Bratislave, kde taktiež otvorí školský rok.

Po letných prázdninách zasadne do školských lavíc okolo 706.800 žiakov základných a stredných škôl. Z tohto počtu bude viac ako 509.000 žiakov navštevovať základné a vyše 191.000 stredné školy. Do školských lavíc zasadne aj 65.622 prváčikov. Nový školský rok sa začína vo štvrtok 2. septembra.