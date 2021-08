Masaker v Kábule: Korčok odsúdil teroristický útok! Slovensko to nebude akceptovať

"Dôrazne odsudzujem teroristický útok na kábulské letisko. Spolu s ostatnými spomínam na statočných amerických vojakov a vojačky, ktorí prišli o život, a na všetkých, ktorí trpia v dôsledku týchto zbabelých teroristických útokov," napísal Korčok na Twitteri.

Slovenská republika nebude nikdy akceptovať útoky teroristov na civilné obyvateľstvo a medzinárodné sily, ktoré vykonávajú humanitárnu operáciu. V reakcii na štvrtkový (26. 8.) teroristický útok na letisku v afganskom Kábule to vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Útok označilo za neakceptovateľný čin, za ktorý má byť vyvodená zodpovednosť.

I strongly condemn terrorist attack at the Kabul airport. Joining all in remembering 🇺🇸 brave servicemen and women who lost their lives & all those who suffered from this cowardly terrorist attacks.