VIDEO Taliban testoval ukoristený vrtuľník: V rukách môže mať státisíce amerických zbraní a vozidiel!

Poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan minulý týždeň priznal, že USA nemajú „jasný obraz“ o tom, koľko chýbajúceho vojenského inventára vo výške 83 miliárd dolárov by teraz mohlo byť v rukách nepriateľa. Podľa portálu MailOnline sú však štatistiky dosť znepokojujúce.

K vybaveniu, ktoré USA poskytlo afganskej armáde a v súčasnosti bude pravdepodobne v rukách Talibanu, patrí tiež 50-tisíc taktických vozidiel, 1000 vozidiel odolných voči mínam a 150 obrnených transportérov. Čo sa týka leteckej základne, ide o viac než 160 lietadiel a helikoptér, vrátane štyroch dopravných lietadiel C-130, 23 turbovrtuľových útočných lietadiel A-29 Super Tucano, 45 vrtuľníkov UH-60 Black Hawk a 50 vrtuľníkov MD530.

Odborníci tvrdia, že nie je jasné, či sa v radoch Talibanu nachádza niekto, kto by vedel úspešne lietať s ktorýmkoľvek z nich, ale zjavne sa rozhodli niektoré aspoň vyskúsať. V stredu sa na Twitteri objavilo video s názvom "Taliban testuje zajatý afganský UH-60". Dvaja muži na minútu trvajúcom zázname sledujú, ako sa stroj pohybuje po prašnom odľahlom letisku, ktoré sa pravdepodobne nachádza v Kandaháre. Na ploche vidno aj dve autá. Helikoptéra neopustila zem. Nie je známe, či je to ten istý vrtuľník, ktorý sa podarilo Talibanu zadržať ešte 14. augusta.

Video of Taliban reportedly taxiing a UH-60 Black Hawk around at the Kandahar airport pic.twitter.com/eebH8WzAkJ