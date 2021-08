Evakuačný let z Afganistanu mal nečakaný záver: FOTO radosti, ktoré nastalo na palube

"Dievčatko pomenovali Reach, pretože to bolo kódové označenie lietadla, ktoré ich dopravilo z Kataru do Ramsteine," povedal Wolters. USA zverejnili detaily o pôrode v nedeľu. Matka začala rodiť a predtým, ako lietadlo pristálo, sa u nej objavili komplikácie. "Pilot sa rozhodol so strojom zostúpiť nižšie, aby sa v lietadle zvýšil tlak, čo pomohlo matku stabilizovať a zachránilo jej to život," oznámila armáda.

Akonáhle lietadlo dosadlo, prišli s pôrodom pomôcť zdravotníci z 86. zdravotnej skupiny amerického letectva. Dieťa sa narodilo v nákladnom priestore lietadla. Matka aj Reach boli prevezené na najbližšiu kliniku. Obe sú v poriadku. "Viete si predstaviť, že ako vojenský pilot snívam o tom, že budem sledovať, ako rastie dieťa menom Reach, stane sa americkým občanom a bude pilotovať stíhačky nášho letectva," žartoval pred novinármi Wolters.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

Zdravotníčka Erin Brymerová, ktorá pri pôrode asistovala, uviedla v rozhovore so CNN, že očakávala najhoršie a dúfala v to najlepšie. "Keď sme matku vyšetrili, vedeli sme, že sa to už nedá zastaviť. Dieťa muselo prísť na svet skôr, než bolo možné ženu odviezť inam," povedala Brymerová. Na otázku, kedy si bola istá, že to bude dobré, odpovedala: "Keď bábätko začalo plakať! A keď sme ho mohli položiť matke do náručia a hneď ju nechať dojčiť. Povedala som si 'sme dobrí'," opísala situáciu. USA evakuujú z Afganistanu svojich občanov a Afgancov, ktorí majú nárok na americké víza, od 15. augusta. Zatiaľ sa im podarilo odviezť 88 300 ľudí, ale tisícky ďalších v Kábule na evakuáciu stále čakajú.