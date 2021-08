Francúzsko odsúdilo Afganca len niekoľko dní po evakuácii z Kábulu: Vraj si chcel kúpiť lieky

Muž menom Ahmat M. je jedným z piatich ľudí, ktorých dali úrady už po príchode do Francúzska pod dohľad v rámci vyšetrovania ich napojenia na Taliban. Jeden muž, nie Ahmat M., je podozrivý, že pracoval pre Taliban napriek tomu, že pomáhal Francúzsku s evakuáciou jeho občanov a ohrozených Afgancov. Tento podozrivý a štyria ďalší ľudia pokladaní za jemu blízkych, vrátane Ahmata M., dali úrady začiatkom tohto týždňa pod dohľad a sú sledovaní.

Nariadený dohľad znamená, že osoby majú aj prísne obmedzenia pohybu. Ahmata M., ktorý pricestoval do Francúzska uplynulú sobotu, odsúdil v stredu večer súd za pohyb mimo určenej zóny. Ahmatovi M., ktorý bol podľa svojich slov v Afganistane pred návratom na štúdium práva prokurátorom, nariadili neopúšťať parížske predmestie Noisy-le-Grand, kde žil so svojou manželkou, maličkou dcérou a niekoľkými ďalšími členmi rodiny.

Na súde povedal, že chcel kúpiť lieky, pretože od príchodu do Francúzska mal bolesti hlavy a zvracal. V občas zmätenej výpovedi uviedol, že nasledoval muža žijúceho v tom istom hoteli, ktorý mu ponúkol, že mu tieto lieky kúpi – ale neuvedomil si, že kráča do centrálneho Paríža. Tento druhý muž vyšetrovateľom povedal, že Ahmat M. ho požiadal, aby ho sprevádzal do Paríža, kde chce kúpiť SIM karty. Ahmat M. tiež tvrdil, že nevedel o obmedzeniach, ktoré musí dodržiavať.

Zatkli ho za to, že išiel do supermarketu

"Toto nie je prípad Talibanu vo Francúzsku. To je prípad muža, ktorý ušiel zo svojej krajiny s manželkou a trojmesačnou dcérou a ktorého zatkli za to, že išiel do supermarketu," povedala jeho obhajkyňa Alice Ouakninová.

Možnosť, že medzi stovkami Afgancov evakuovaných Francúzskom za posledných 14 dní sú členovia Talibanu, vyvolala v západnej krajine búrku reakcií – migranti sú totiž hlavnou témou v prezidentských voľbách naplánovaných na rok 2022. Pravica obviňuje vládu prezidenta Emmanuela Macrona zo zlyhania pri bezpečnostných previerkach osôb. Macron zároveň čelí kritike ľavice, ktorá ho obviňuje, že nechal bežných Afgancov napospas a umožnil dostať sa do Francúzska iba obmedzeným počtom ľudí.