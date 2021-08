Keksíková vojna naberá na obrátkach: Poslancovi parlamentu sa vyhrážajú disciplinárnym podnetom!

BRATISLAVA – Kto je zaočkovaný, nech si slobodne ide, kam chce, no kto nie je, nech sedí doma. Vetu, ktorá rozmútila vody, povedal šéf spoločnosti s cukrovinkami Sedita Pavel Jakubec. „Vojna“, ktorá sa následne strhla, má už presah aj do politiky. Začína sa totiž skloňovať slovo pokuta či porušenie zákona!

Kým niektorí sa po slovách šéfa spoločnosti Sedita rozhodli bojkovať mimoriadne obľúbené keksíky, iní sa ich predaj rozhodli podporiť. Medzi nimi aj viacerí politici, napríklad aj Jana Bittó Cigániková. Tá si však dala mimoriadny pozor na to, aby neporušila zákon, ktorý politikom nariaďuje, aby sa zdržali akejkoľvek reklamy.

Z toho dôvodu šéfka parlamentného výboru a poslankyňa za SaS zverejnila fotografiu, z ktorej je zrejmé, že má v ruke výrobok spoločnosti Sedita, ten však nemal obal a k fotografii pripojila aj zdržanlivý popis „Dezert na dnes jasný. Sedí mi,“ napísala na sociálnej sieti.

Porušenie zákona?

Nie však každý bol tak obozretný, ako Cigániková. Kritika sa valí najmä na jej straníckeho kolegu Miroslava Žiaka. Ten na sociálnej sieti zverejnil fotografiu s krabicou známych keskíkov Horalka, na ktorých je viditeľný obal, značka je viditeľná aj na krabici. K tomu pripojil aj popis „Neviete prečo mám chuť na Hor-alku?“

Žiakov status si všimol bývalý poslanec za stranu ĽSNS Ondrej Ďurica, v súčasnosti nezaradený poslanec za stranu Milana Uhríka Republika. Práve Uhrík na sociálnej sieti informoval, že Ďurica ako člen parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií podáva na Žiaka disciplinárny podnet. „Ten celkom jasne a otvorene propagoval na Facebooku známy potravinársky výrobok len preto, že jeho výrobca sa na adresu nezaočkovaných ľudí vyjadril, že "majú sedieť doma". Pripomínam, že poslanci majú zo zákona zakázané robiť akúkoľvek reklamu súkromným firmám a výrobkom a mnohí už boli za porušenie tohto pravidla v minulosti pokutovaní,“ napísal na sociálnu sieť Uhrík, pričom pripojil aj zákon, ktorým sa majú politici riadiť.

Ako dodal, propagovaním vybranej firmy znevýhodňuje iných podnikateľov. „Prepojenie vládnych nominantov na vybraných podnikateľov už začína biť do očí. Už absolútne nedokážu rozlišovať medzi ochranou verejného záujmu a súkromným biznisom. Aj toto už musí skončiť. Ide o drobnosť, ale pravidlá musia platiť pre všetkých rovnako! Papaláši ako poslanec Žiak šikanujú bežných ľudí za omnoho menšie veci. Budeme teda tejto darebáckej vláde šliapať po krku pri každej príležitosti,“ uzavrel Uhrík. V komentároch diskutujúci napísali, že aj Jana Cigániková propagovala Horalky a teda ju do podnetu treba zahrnúť. Na to Uhrík reagoval, že poslankyňa sa odfotila bez komerčného obalu, čo sa v zmysle zákona nedá považovať za explicitnú reklamu.

Žiak vzápätí na slová svojho kolegu reagoval. Zo slov Uhríka si však ťažkú hlavu nerobí. „Tak naši právni analfabeti zo strany Republika sa vedia vyjadriť k právnym analýzam, samozrejme, chybne, ale k židovskému holokaustu už nie, predsa to nie sú historici,“ uviedol na sociálnej sieti, kde zverejnil aj fotografiu Uhríkovho statusu.

Kauza Sedita

Výrok majiteľa cukrovinkárskeho koncernu Sedita o tom, že očkovaní by sa mohli voľne pohybovať a neočkovaní by mali sedieť doma, doslova polarizoval spoločnosť. Neočkovaní, ktorých sa výrok Pavla Jakubca dotkol začali bojkotovať predaj výrobkov spoločnosti a nabádali na to aj ďalších ľudí. Bojkot podporil aj malý internetový obchod online-potraviny, ktorý odmieta ďalej predávať výrobky spoločnosti. "Od dnešného dňa sú všetky výrobky od výrobcu Sedita odstránené z nášho predaja. My nechceme, aby slovenská firma skrachovala, chceme len ukázať majiteľovi, aby dával pozor na svoje výroky, ktoré sú diskriminačné," uviedol obchod na sociálnej sieti.

Kauza, ktorá okolo výroku majiteľa spoločnosti, rozdelila na dva tábory aj poslancov parlamentu. Najmä opoziční poslanci, ktorí zbroja proti očkovaniu sa aktívne zapájali do bojkotu, iní, medzi nimi aj Cigániková či Žiak, spoločnosť podporili kúpou ich výrobkov.

