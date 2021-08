Známy výrobca slovenských maškŕt čelí bojkotu: Kvôli jednej vete ich výrobky násilne likvidujú, vojna konzumentov!

BRATISLAVA/SEREĎ - Téma očkovania sa proti koronavírusu už polarizuje spoločnosť na novom, neuveriteľnom stupienku - proti sebe sa postavili konzumenti potravín a ich výrobca. Stačila na to pritom jediná veta nového vlastníka známeho slovenského koncernu a oheň bol na streche. Výrobky spoločnosti niektorí ľudia v návale zlosti a nesúhlasu násilne ničia!

Problém u niektorých ľudí spôsobil práve majiteľ cukrovinkárskeho koncernu I.D.C. Holding Pavol Jakubec. Pod tento koncern patrí aj výrobca známych čokoládových rezov Sedita zo Serede. Za všetko môže citácia jedného z mnohých vyjadrení biznismena v rozhovore pre Denník E. V ňom dostal napríklad aj otázku, či sa v súvislosti s kaviarňami a tretej vlny či karantén neobáva ešte väčších ekonomických prepadov.

Jeho odpoveď niektorých pobúrila

Jakubec vo svojej odpovedi povedal, že očakáva tretiu aj ďalšie vlny ochorenia. "My sa vďaka modernej vede síce vieme vírusom brániť, no ony mutujú. Zároveň si však nemyslím, že tretia vlna na nás bude mať taký veľký dopad ako prvá a druhá vlna. S každou vlnou sme voči ním odolnejší. Vieme s nimi žiť, len sa nesmieme nechať strašiť, že očkovať sa netreba. Očkovanie je potrebné a všetci si to musia uvedomiť," premostil na tému očkovania Jakubec.

Následne vyslovil vetu, ktorá niektorých ľudí poriadne nahnevala. "U nás sa síce mnohí nezaočkovaní sťažujú, že sú diskriminovaní, ale jednoducho platí to, že kto je zaočkovaný, nech si slobodne ide, kam chce, no kto nie je, nech sedí doma. Lebo ak to takto ošetrené nebude, tak nastane opak: zvýhodňovaní budú nezaočkovaní ľudia, keďže nemusia nič robiť pre svoju slobodu," vyhlásil vlastník koncernu.

Negatívne ohlasy o segregácii - najskôr mierne, potom agresívne

Rozhovor bol uverejnený na spomínanom portáli ešte minulú stredu 11. augusta a aj keď bola značná časť jeho obsahu zamknutá z hľadiska predplatného, táto citácia sa pomerne rýchlo rozšírila aj medzi skupinu ľudí, ktorí očkovanie z rôznych príčin odmietajú.

Jedna zo zákazníčok napríklad skonštatovala, že po tomto vyjadrení prestáva po rokoch kupovať spomínané výrobky od spoločnosti Sedita. "Predpokladám, že aj minimálne ostatní v rodine a taktiež známi tak urobia. Nebudem podporovať viac spoločnosti a najmä majiteľa, ktorý segreguje ľudí," zlostí sa zákazníčka.

Výrobca na tento komentár dokonca aj zareagoval s tým, že aj spoločnosť a aj vlastník spoločnosti má právo na svoj názor. "Pán Jakubec považuje vakcináciu proti Covid-19 za najúčinnejšiu formu ochrany pred vážnymi následkami tohto ochorenia. Ale radi by sme ťa uistili, že v žiadnom prípade nechceme a nebudeme deliť občanov na skupiny podľa ich názorov," píše spoločnosť nespokojnej zákazníčke.

Prehovorilo kladivo

Po tomto pomerne diplomatickom vyjadrení sa však sociálnymi sieťami začala šíriť agresívnejšia antikampaň proti výrobcovi. Situácia zašla tak ďaleko, že sa týmto príbehom začala venovať satirická stránka Prečo ľuďom hrabe?. Jeden zo zákazníkov totiž v špajzi vraj našiel poslednú Tatranku, ktorú podľa fotografie rozmliaždil kladivom!

Na odpor sa postavil aj jeden z distribútorov

Pri zákazníkoch to však nekončilo a na odpor sa čoskoro postavil jeden z online distribútorov potravín, ktorý rovnako hovorí o tom, že nebude predávať výrobky od Sedity.

Toto neskôr spustilo vlnu nesúhlasu s konaním distribútora a ten začal dostávať negatívne hodnotenia od zákazníkov z "druhej strany barikády", lebo vraj neponúka výrobky Sedity.

