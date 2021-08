Ako je to s vakcínami? Očami farmácie tvrdia, že aj neočkovaní budú súčasťou experimentu!

BRATISLAVA – Najbližšie dni budú pre Slovensko kľúčové v boji s jesennou vlnou koronavírusu. A to z dôvodu, že ak sa v najbližších dňoch dajú neočkovaní zaočkovať, budú mať dostatočnú imunitu, kým sa epidemiologická situácia začne vo veľkom lámať. Viacerí však hovoria o tom, že vakcíny sú experimentálne. Tak ako tomu naozaj je?

Vakcíny sú experimentálne, nemajú skončené klinické štúdie, ste len pokusnými králikmi. Aj takéto slová počuť od ľudí, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať. Každá z vakcín proti koronavírusu má podmienečné schválenie na užívanie. Ide o proces, kedy sa výrobcom vakcín podmienečne vydá povolenie na užívanie vakcíny, napríklad z dôvodu zúriacej pandémie, ktorú tu v súčasnosti máme.

Archívne VIDEO Prieskum o očkovaní a opatreniach proti Covidu: Očkovanie - téma, ktoré rozdeľuje spoločnosť

Napriek tomu dezinfoscéna toto podmienečné schválenie využíva „vo svoj prospech“ a ľuďom hovoria, že je to len experimentálna vakcína. Ide pritom o jedne z najčastejších argumentov, prečo sa ľudia nechcú dať zaočkovať. Podľa projektu Očami farmácie by sa tak mohlo zdať, že bezpečnosť a účinnosť vakcín doteraz nebola preukázaná. No je tomu skutočne tak?

Vyše sto liekov s podmienečnou registráciou

Podľa mladých Slovákov sú však tieto tvrdenia zavádzajúce. „A to z dôvodu, že podmienečná registrácia je nástroj, ktorý umožňuje reagovať na nepredvídateľné hrozby, akými je napríklad pandémia,“ uvádzajú z projektu, pričom dodávajú, že podmienečná registrácia je liekom schválená až potom, čo sa počas klinických skúšaní zistilo, že vakcíny liečivá sú účinné a bezpečné. To platí aj v prípade vakcín. „Mimochodom, na Slovensku má podmienečnú registráciu aktuálne 114 liekov,“ uviedli vzápätí.

Zdroj: pixabay.com

Ako dodali, ľudia sa z dezinfoscény môžu stretnúť aj s argumentmi, že klinické skúšanie vakcín ešte nebolo ukončené. „Táto dezinformácia pochádza pravdepodobne z odhadovaného dátumu ukončenia štúdie (Estimated Study Completion Date). Pre vakcínu Comirnaty ide o dátum 2. máj 2023,“ vysvetlili. Ako následne uviedli, tento dátum však neznamená, že kliické skúšky budú pokračovať až do oného dátumu, ale že monitorovanie vakcín bude prebiehať aj potom, čo bude vakcína schválená. Podľa ich slov tak ide o štandardnú prax vo farmaceutickom priemysle.

Aj neočkovaní budú súčasťou experimentu

Ako následne vysvetlili, o tom, že vakcína je experimentálna, by sa dalo hovoriť v prípade, ak by sme boli súčasťou klinických skúšaní vo fázach 1,2, alebo 3. „To ale nie sme. Podobne ako nie je viac ako 1?8 miliardy plne zaočkovaných ľudí na planéte. Mimochodom, americká Správa potravín a liečiv už avizovala, že o pár týždňov plánuje udeliť plnú registráciu vakcínam na báze mRNA,“ dodali z projektu. Ako konštatovali, deznformácia o tom, že vakcíny proti koronavírusu sú experimentálne, postupne upadnú do zabudnutia a odporcovia očkovania budú musieť prísť s niečím novým.

„Na odľahčenie – ak by niekto aj naďalej odmietal očkovanie na základe argumentu, že nechce byť súčasťou experimentu, vysvetlite mu, že bude jeho súčasťou tak či onak. Akurát bude kontrolnou vzorkou,“ uzavreli.