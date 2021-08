Zvládne náš imunitný systém tretiu, štvrtú či piatu dávku vakcíny? Očami farmácie majú jasnú odpoveď!

Už viac ako dva milióny ľudí sa rozhodlo zaočkovať a vziať tak zodpovednosť do vlastných rúk. Viacerých ľudí však znepokojila informácia o prípadnej tretej „booster“ dávke očkovania, ktorá by mala posilniť imunitný systém človeka. Podľa projektu Očami farmácie je totiž relatívne častým argumentom proti očkovaniu obava, či vakcíny nemôžu preťažiť náš imunitný systém.

„Vraj ak bude vírus mutovať, firmy budú musieť prísť s upravenými vakcínami, ktoré poskytnú ochranu proti novým variantom. Tým pádom bude potrebná tretia dávka, štvrtá dávka, piata dávka a podobne,“ informovali zakladatelia projektu. Z toho dôvodu si predstavili, že by to bola pravda. Zamysleli sa nad otázkou, koľko vakcín za aké časové obdobie by bolo pre naše telo problém.

Nebojte, zvládnete to!

„Predtým, ako odpovieme na túto otázku, si treba ujasniť pojmy vakcína a antigén. Naše telo vytvára imunitu voči antigénom, ktoré sa nachádzajú vo vakcínach. V prípade COVID-19 je antigénom S-proteín,“ vysvetlili z projektu a dodali, že si máme predstaviť, že jedna vakcína by obsahovala 100 takýchto antigénov. V prípade takéhoto počtu sa zamysleli nad tým, koľko vakcín za jeden deň by mohli lekári podať, aby ich telo dokázalo rozpoznať a stimulovať tak tvorbu protilátok voči každej z nich.

„Odpoveď je desaťtisíc. Ľudské telo obsahuje dostatok buniek imunitného systému, aby dokázalo odpovedať na 10-tisíc vakcín podaných naraz! V skutočnosti je to veľmi konzervatívne číslo,“ konštatovali s tým, že vakcíny obsahujú podstatne menej ako 100 antigénov. Ako príklad uviedli vakcínu proti hepatitíde B, ktorá má v sebe len jeden antigén. Poukázali aj na to, že bunky imunitného systému sa neustále regenerujú, a to zhruba dve miliardy T-lymfocytov za deň.

„Ak by sme podali naraz všetky vakcíny, ktorými sa dnes deti očkujú, využili by sme imunitný systém na cca 0,1 percenta. Všetky vakcíny, ktoré za svoj život prijmeme, obsahujú rádovo pár stoviek antigénov (100-400). Telo dieťaťa je denne vystavené približne 2000 až 6000 antigénom každý jeden deň. Nebojte sa preto, že by vášmu imunitnému systému druhá alebo tretia dávka spôsobila nejaké ťažkosti. Zvládne to,“ uzavreli.