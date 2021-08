KORONAVÍRUS Gröhling otvára brány škôl so svojím novým plánom: Rodičom ponúka samotesty či úvodné kloktanie

VIDEO Tlačová konferencia ministra Gröhlinga:

"September sa nám nezadržateľne blíži. V uplynulom období chceme, na základe toho, čo sa dialo v ostatných mesiacoch, aby sa žiaci vzdelávali prezenčne a v školách a aby sme školy nezatvárali plošne," povedal minister s tým, že delta variant môže ohroziť chod škôl. Vyučovanie sa bude prerušovať už len po triedach.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Podľa neho môže začiatok školského roka skomplikovať dovolenkovanie rodičov. "Chcem upútať pozornosť na vyhlášku ÚVZ. Podľa týchto pravidiel musíme mať na pamäti, že pri príchode zo zahraničia musia ísť rodičia nezaočkovaných detí na 14 dní do karantény mimo očkovaných a prekonaných u dospelých a u detí nad 12 rokov. Toto je veľmi dôležité," tvrdí Gröhling.

"Už nepristúpim k plošnému uzavretiu škôl. Bude sa maximálne prikláňať k maximálne individuálnemu dištančnému vzdelávaniu," sľubuje minister. Podmienkou na vstup do školy podľa Gröhlinga navyše nie je ani test a podstatné je aj riadenie sa vyhláškami ÚVZ.

Minister chce zadarmo pretestovať žiakov - kloktaním

Minister tiež oznámil ďalšiu novinku: jednorazové, dobrovoľné a bezplatné kloktacie testovanie na začiatku školského roku. "Pri týchto testoch je nutné, aby sme zistili záujem u rodičov a následne sa budú objednávať do 26. augusta. My už ich máme preobjednané v celkovom balíku. Budú dodané na školy do 30. augusta. Testovanie bude prebiehať 2. - 5. septembra," tvrdí Gröhling. Je pritom jedno, či daná osoba bude po covide, alebo bude zaočkovaná alebo nezaočkovaná.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Počas jesene bude navyše ministerstvo poskytovať dobrovoľné samotestovanie počas jesene. Záujem sa však ešte len bude zisťovať. Toto sa bude poskytovať za pomoci Úradu štátnych hmotných rezerv a ministerstva vnútra.. Pôjde o antigénové testy na doma s krátkymi tyčinkami. "Rodičia tak budú môcť sami deti testovať doma, aby zistili ich pozitivitu alebo negativitu na vírus," hovorí minister. Na nástup do školy už deti či rodičia nebudú potrebovať negatívny test. "Vzhľadom na rýchlosť šírenia delta variantu už podmienka testu stráca význam,“ argumentuje minister.

Ten dáva tiež do pozornosti nový školský semafor o tom, ako budú fungovať OČR-ky, ospravedlnenky a ďalšie veci.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Detaily budú podľa jeho slov zverejnené na webe ministerstva školstva. Zverejnené sú už aj 3 dokumenty: školský semafor, najčastejšie otázky a odpovede k fungovaniu škôl a otázky k právnym náležitostiam.

"Neodporúčame organizovať stužkové, plesy, školy v prírode či lyžiarské zájazdy v nasledujúcom období, a to aj preto, lebo hrozí to, že sa budú rušiť," upozorňuje organizátorov a školy minister. Jedným dychom však dodáva, že ich organizovanie ministerstvo vyslovene nezakazuje, no hrozí komplikovaná finančná v prípade, ak sa daná akcia v súvislosti so zhoršením pandemickej situácie zruší.

Príspevok pre školy

Ministerstvo školstva poskytne školám financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie. Materské školy a špeciálne materské školy dostanú päť eur na každého zamestnanca a 150 eur na školu . Ostatné školy dostanú päťeurový príspevok na každého zamestnanca aj žiaka. Ako upozornil minister, školy nemusia o financie žiadať, dostanú ich automaticky. Využiť ich môžu na zabezpečenie dezinfekcie, ochranných pomôcok či na iné náklady spojené s vytvorením bezpečného prostredia na školách.

Ten pre istotu všetko zhrnul ešte vo svojom statuse: