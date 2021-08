Najhoršie a najlepšie okresy: Obmedzenia ovplyvní OČKOVANIE! Bratislava sa zrejme najhoršej fáze vyhne

Podľa nového COVID automatu by už nemali platiť opatrenia pre celé Slovensko, ale zohľadňuje sa epidemiologická situácia v jednotlivých okresoch. Novým faktorom oproti starému COVID automatu je miera zaočkovanosti u ľudí nad 50 rokov. Už teraz vieme s takmer 100 percentnou istotou povedať, ktoré z okresov sa do čiernej fázy nedostanú.

Rozhodovať bude aj miera zaočkovanosti

Ak je v okrese zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov nad 65 %, COVID automat upravuje farbu okresu o jeden stupeň nadol (teda k lepšej farbe). V týchto okresoch by tak mohli nové prípady stúpať, no je tu predpoklad, že vďaka vysokej miere zaočkovanosti zdravotnícky systém nezlyhá a nemocnice nebudú preplnené tak, ako tomu bolo počas druhej vlny. Susedné okresy sa však nemôžu líšiť o viac ako jeden stupeň.

VIDEO ÚVZ SR zverejnil vyhlášky k novému COVID automatu, prevádzkovatelia a organizátori majú na výber z troch režimov

COVID automat tak ráta s dvoma fázami - rastúcou a poklesovou:

Definícia rastovej fázy: rast incidencie aspoň o 10% z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni.

Definícia poklesovej fázy: pokles incidencie aspoň o 10% z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni.

Miera plne zaočkovaných ľudí nad 50 rokov.

Nový COVID Automat sa podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského snaží vytvoriť taký režim, aby zaočkované osoby boli čo najmenej obmedzované a mali čo najviac výhod. Prevádzky dostanú možnosť rozhodnúť sa, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.

Najlepšie sú na tom štyri okresy

Zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov v úrovni nad 55 % upravuje stupeň Covid Automat o jeden stupeň nadol za každých ďalších 10 % plne očkovaných osôb, znižovanie teda nastáva pri hranici 65 %. V súčasnosti už máme okresy, ktoré majú viac ako 65 percentnú zaočkovanosť.

Podľa dát Inštitútu zdravotníckych analýz, ktoré spracúva iniciatíva Veda pomáha, ide zatiaľ o dva okresy - Bratislava (72,08 %) a Dunajská Streda (68,9 %), ktoré sú aj v súčanosti zelené a je predpoklad, že v zelenej farbe ostanú dlho. Do čiernej, teda najhoršej fázy by sa už nemali dostať. Samozrejme, všetko závisí od toho, aká bude na jeseň situácia.

K hranici 65 % sa približujú ďalšie dva okresy, a to Senec (64,9 %) a Pezinok (64,8 %). Tieto dva okresy dosiahnu hranicu 65 % pravdepodobne v priebehu dneška, keď sa dáta znova aktualizujú. Nad hranicou 60 % sa nachádza ešte ďalších osem okresov - Trnava, Galanta, Šaľa, Komárno, Žilina, Trenčín, Prešov a Skalica.

Bratislava je na tom najlepšie

Ak bude mať okres kompletne zaočkovaných viac ako 76 % ľudí nad 50 rokov, úroveň sa podľa COVID automatu upraví o dva stupne. K tejto hranici má zatiaľ najbližšie len okres Bratislava, kde je plne zaočkovaných ľudí nad 50 rokov niečo vyše 72 %.

Zdroj: ÚVZ SR

Na hranicou 55 percent, je niekoľko okresov, no uvoľnenia sa dočkajú až po dosiahnutí 65 percent. K tomu ich čaká ešte dlhá cesta. V Čakárni je momentálne len necelých tritísc ľudí. Odborníci predpokladajú, že záujem o očkovanie sa môže zvýšiť s príchodom tretej vlny, no očkovať sa treba v predstihu, aby si telo vybudovalo protilátky.

Zdroj: ÚVZ SR

Najhoršie je na tom okres Poltár

Celková miera zaočkovanosti na Slovensku je tak nízka. Čo sa týka celkovej populácie, plne zaočkovaných máme len necelých 40 percent ľudí. Aj čo sa týka skupiny nad 50 rokov, niektoré okresy na tom nie sú slávne. Najmenej zaočkovaných v tejto rizikovej skupiny má okres Poltár, a to len niečo vyše 43 %. Je to takmer o 30 % nižšia zaočkovanosť ako v Bratislave.

Zle sú na tom ešte okresy Detva (44,2 %), Čadca (44,9 %) a Revúca (45,87 %). Menej ako 50 percentnú zaočkovanosť má ešte ďalších 11 okresov, ktoré sa zlepšenia tak skoro nedočkajú.

V okresoch, ktoré by sa dostali do bordovej alebo najhoršej čiernej farby, by platili výrazné obmedzenia a obmedziť by sa znova mohol aj pohyb. Zakázané by boli svadby, oslavy, večierky či hromadné podujatia vnútri prevádzok. Na hromadné podujatia, vrátane sobáša, pohrebu či krstu, by mohli prísť len kompletne zaočkovaní.

V oranžovej fáze je deväť okresov

Momentálne sú na Slovensku takmer všetky okresy zelené. Od pondelka 16. augusta sa však podľa nového COVID automatu dostalo do oranžovej fázy deväť okresov - Košice I , Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Poprad a Stará Ľubovňa. V týchto okresoch tak platia prísnejšie opatrenia. V priebehu dneška by malo ministerstvo zdravotníctva zverejniť aktuálny stav okresov na nasledujúci týždeň.

Rozhodnúť môžu aj regionálne úrady

Okrem počtu prípadov a zaočkovanosti bude rozhodoval aj komplexné lokálne zhodnotenie situácie epidemiológmi jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorí môžu napríklad v prípadoch superšírenia vírusu rozhodnúť inak. Ak by sa situácia napriek zaočkovanosti rapídne zhoršila, môžu rozhodnúť o preradení do vyššieho stupňa.