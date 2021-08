ŠÚKL vyvracia polopravdy ľudí: Technológie vakcín proti COVID-19 sú známe už niekoľko desiatok rokov

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Technológie vakcín proti ochoreniu COVID-19 sú známe už niekoľko desiatok rokov a niektoré z nich sa úspešne používajú aj pri iných liečebných postupoch. Ak by sa nežiaduce účinky vakcín začali prejavovať aj po dlhšom čase, určite by už boli zaznamenané. Na sociálnej sieti to poznamenal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).