OTÁZKY a ODPOVEDE Lockdown, rúška, fitká či vstup do prevádzok: Tretia vlna po novom! Ako budeme fungovať?

BRATISLAVA - Nový COVID automat dnes vstúpil do platnosti. Hlavnou zmenou je menej farieb, tri protokoly pre organizátorov a prevádzkarov a to, že plošný lockdown či zatváranie škôl by sa už nemalo uplatniť. Obmedzenia budú regionálne a do úvahy sa bude brať aj miera zaočkovanosti. Prečítajte si najdôležitejšie otázky a odpovede.

Od pondelka vstupuje do platnosti nový COVID automat a pre deväť okresov to znamená, že sa im mierne sprísnia podmienky. Podľa nových podmienok sa totiž dostali do stupňa ostražitosti, teda do oranžovej farby. Nový COVID automat schválila vláda jednohlasne, reflektovať by mal najmä epidemiologickú situáciu v jednotlivých okresoch spolu s mierou zaočkovanosti. Ako bude Slovensko fungovať v tretej vlne?

Nový COVID automat: Oranžové okresy čaká sprísnenie! Platia tri protokoly, lockdown je opäť v hre

VIDEO ÚVZ SR zverejnil vyhlášky k novému COVID automatu, prevádzkovatelia a organizátori majú na výber z troch režimov

1. V čom sa nový COVID automat líši?

Najdôležitejšou zmenou je, že nový COVID automat bude zohľadňovať najmä okresnú charakteristiky. Sprísňovať sa teda bude primárne na základne okresnej charakteristiky, nie celoplošne.

Okrem toho sa automat líši počtom farieb. Oproti pôvodnému ich bude päť. Farbu okresu môže po novom ovplyvniť zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov – ak má okres viac ako 65 % zaočkovaných nad 50 rokov, zníži sa o jeden stupeň. Ak má zaočkovaných viac ako 76 %, opatrenia pôjdu nadol o dva stupne. Farbu okresu môže ovplyvniť aj výskyt nových prípadov. Tu sa rozhoduje na základe rastovej alebo poklesovej fázy.

Definícia rastovej fázy: rast incidencie aspoň o 10% z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni.

Definícia poklesovej fázy: pokles incidencie aspoň o 10% z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni.

2. Aký systém bude platiť v prevádzkach, podnikoch či na akciách a hromadných podujatiach?

Nový COVID automat, ktorý platí od pondelka 16. augusta, okrem iného definuje aj nové podmienky vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia. Prevádzkovatelia zariadení a organizátori podujatí si môžu vybrať z troch základných protokolov – základ, OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) a kompletne zaočkovaní . Pod základom sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby alebo výsledok testovania.

Každá z možností ponúka iný set podmienok s inými maximálnymi limitmi, výsledné riziko je podľa odborníkov porovnateľné. Prevádzkovateľ alebo organizátor si musí vybrať len jednu možnosť, kombinácia nie je možná. Zároveň nie je určené, ako dlho má daný protokol platiť, čiže ak sa rozhodne prevádzkovateľ alebo organizátor pre iný model, môže ho vymeniť.

3. Ako je to s nosením rúšok a respirátorov?

Prekrytie horných dýchacích bude povinné. Nerozlišuje sa pritom, či ste očkovaní, neočkovaní, testovaní, alebo či ste prekonali COVID. Pravidlá pre nosenie rúšok alebo respirátorov sa líšia len v závislosti od farby okresu.

Zdroj: ÚVZ SR

Rúška tak budú povinné pre všetkých v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri vo všetkých fázach. V červenej fáze už bude pre všetkých povinný v interiéri respirátor. V čiernej fáze bude respirátor povinný v interiéri a rúško vonku.

4. Kto je považovaný za plne zaočkovanú osobu?

Aj definícia plne zaočkovanej osoby sa mení. Už nebude stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov. Rovnako sa za plne zaočkovanú osobu považuje aj dieťa do 12 rokov. Prečítajte si

5. Čo to znamená „OTP“?

Nové vyhlášky, ktoré vydalo ÚVZ SR, zahŕňajú okrem plne zaočkovanej osoby aj definíciu tzv. „OTP“ osoby. Ide o jeden z protokolov, podľa ktorého sa môžu riadiť prevádzky a organizátori hromadných podujatí. Ak sa riadia prevádzky a akcie týmto pravidlom, vstup majú povolení len očkovaní (definícia plne očkovanej osoby), testovaní a tí, čo prekonali koronavírus.

6. Čím sa majú preukazovať zákazníci v režime „OTP“?

Potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

7. Aké testy platia?

Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu. Negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

8. Majú prevádzky právo nahliadnuť do týchto dokladov?

Áno, vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť.

9. Čím majú prevádzkovatelia kontrolovať potvrdenia?

V súčasnosti stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ Digitálne COVID preukazy EÚ.

Zdroj: ÚVZ SR

10. Ak som očkovaný, čo pre mňa platí?

Ak ste podľa definície plne zaočkovanou osobou, môžete ísť do všetkých podnikov a na všetky služby a akcie.

11. Som nezaočkovaný, čo to pre mňa znamená?

Ak nie ste zaočkovaný, budete môcť ísť do podnikov a na akcie určené pre všetkých. Táto skupina je v rámci protokolu označená ako „základ“ a je to jedna z možností, ktorú si môžu prevádzkovatelia alebo organizátori zvoliť. Znamená to, že tam budú môcť ísť všetci, aj neočkovaní. Pre tieto podniky a akcie budú platiť omnoho prísnejšie pravidlá.

12. Sme zaočkovaní, ale naše dieťa nemá ešte 12 rokov a očkované byť nemôže, čo to znamená?

Podľa novej vyhlášky ÚVZ SR sa dieťa do 12 rokov považuje za plne zaočkovanú osobu.

13. Nemôžem sa dať očkovať, čo mám robiť?

Pokiaľ patríte do skupiny ľudí, ktorí sa nemôžu očkovať, mali by ste dostať výnimku. Tá by mala byť upravená vo vyhláške hlavného hygienika. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že momentálne hľadajú možnosť, ako podať informáciu o tom, že sa zo zdravotných dôvodov nemôžete očkovať, aj do COVID pasu.

Zdroj: ÚVZ SR

14. Môže sa ešte počas tretej vlny zaviesť lockdown tak ako sme to zažili začiatkom roka?

Počas tretej vlny, v prípade, že sa situácia veľmi zhorší, by už nemal platiť plošný lockdown. Ten by sa však zaviesť mohol, no len na okresnej úrovni. To znamená, že sa uzavrie čierny, prípadne bordový okres.

15. Môže ešte platiť zákaz vychádzania?

Zákaz vychádzania sa podľa COVID automatu môže zaviesť, a to v bordovej a čiernej fáze. Ide teda o obmedzenie pohybu, ako sme poznali aj doteraz. Na to je však potrebné, aby bol opäť vyhlásený núdzový stav. V bordových okresoch sa môže po vyhlásení núdzového stavu obmedziť pohyb opäť od 21:00 večer do rána do piatej (s určitými výnimkami). Cez deň sa bude môcť cestovať zrejme len v nutných prípadoch ako je práca, škola, potraviny či zabezpečenie základných potrieb.

V čiernej farbe bude v podstate platiť lockdown, keďže pohyb nebude obmedzený len v noci od jednej do piatej, tak ako sme to zažili začiatkom roka. Zároveň bude platiť zákaz cestovať medzi okresmi a po okrese budete môcť cestovať len za účelom zabezpečenie základných potrieb a zrejme aj cesty do práce, do školy či k lekárovi.

16. Budú si môcť prevádzkovatelia a organizátori vybrať, ktorý z troch protokoloch zvolia?

Áno. Prevádzkovatelia si budú môcť vybrať jeden z troch protokolov, ktoré sú zadefinované v novom COVID automate. Definícia jednotlivých skupín je uvedené aj vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva.

Zdroj: ÚVZ SR

17. Ako budem vedieť, ktoré podniky sú pre koho? Musia prevádzkovatelia niekomu hlásiť, ktorý protokol si vybrali?

Nie, prevádzkovatelia nemusia hlásiť, akú formu opatrení si vybrali. Musia však viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim platí, a následne ho dodržiavať.

18. Môžu prevádzky tieto režimy striedať?

Vyhláška ÚVZ SR nestanovuje trvanie týchto režimov, môžu ich jednotlivé prevádzky striedať (napr. bohoslužby v rozličných termínoch pre rôzne skupiny). Dôležité je, aby dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad, aby v čase určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali nezaočkované osoby.

Zdroj: ÚVZ SR

19. Môžu mať prevádzky v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, rozdielny režim?

Áno, ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

20. Týka sa režim základ/OTP/zaočkovaní aj zamestnancov prevádzok?

Nie, týka sa iba zákazníkov prevádzok, aj keď minister zdravotníctva uviedol, že ak je podnik len pre zaočkovaných, mali by byť zaočkovaní aj majitelia/vlastníci/organizátori. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláškach - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne.

21. Čo sa týka obchodov, budú iba pre očkovaných alebo testovaných?

Obchody poskytujúce základné životné potreby, prípadne služby, nie. Tie budú otvorené vo všetkých fázach pre všetkých. Obmedzený bude len počet zákazníkov. Rozdielne pravidlá pre skupinu „OTP“ a ostatných začnú v obchodoch platiť až v bordovej fáze (2. stupeň ostražitosti). Vtedy budú musieť obchody, ktoré budú pre všetkých, zaviesť hodiny pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých (od 9. do 11. hodiny). Tie pre OTP ich nebudú musieť mať.

V čiernej, najvážnejšej fáze , budú potom pre všetkých otvorené len základné obchody. Ide o obchody, ktoré boli otvorené aj počas lockdownu v druhej vlne, teda napríklad potraviny, drogéria či optika a lekáreň.

Oproti druhej vlne však nastala v COVID automate zmena, čo sa týka obchodov, ktoré nie sú nevyhnutné pre život (neesenciálne). Budú môcť byť otvorené aj v najhoršej čiernej fáze, no len pre skupinu „OTP“. Obchody len pre očkovaných byť nemôžu. Rovnaké obmedzenia platia aj pre služby.

22. Hrozí ešte zatváranie škôl?

S plošným zatváraním škôl sa už nepočíta. Bude však môcť dochádzať k uzatváraniu tried či škôl v jednotlivých okresoch podľa epidemiologickej situácie, nie však na celom Slovensku.

23. Kam sa ako človek bez očkovania a testu nedostanem?

Úplné obmedzenie, teda vo všetkých fázach, budú mať neočkovaní a netestovaní len pri návštevách nemocníc, zariadení sociálnych služieb, väzníc a na karoch, svadbách či večierkoch. Na tieto akcie nebudú mať povolený vstup ani v najlepšej, čiže zelenej fáze. Inde budú môcť ísť, ak si podnik či organizátor zvolí režim „základ“, ale takýto podnik sa pri zhoršení situácie veľmi rýchlo zatvorí.