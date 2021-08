PRIESKUM Najviac neočkovaných je medzi opozičnými voličmi! Matovičova lotéria nepresvedčila ani percento

Z prieskumu agentúry AKO vyplýva, že najviac tých, ktorí odmietajú očkovanie je medzi voličmi opozičných strán. Naopak, najviac tých, ktorí sa očkovať dali alebo sa idú dať, je spomedzi voličov mimoparlamentnej strany Progreivne Slovensko, SaS a KDH.

Zdroj: Sloboda a Solidarita

Ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, tak robia najmä z dôvodu, že podľa nich boli vakcíny vyvinuté príliš rýchlo. Za túto možnosť hlasovalo až 35,7 percenta spomedzi neočkovaných. Ďalších vyše 30 percent sa obáva vedľajších účinkov po vakcíne a takmer 25 percent opýtaných tvrdí, že očkovanie nepotrebujú, pretože sú zdraví. Takmer 19 percent sa nechce dať očkovať, pretože sa odmietajú podvoliť "nátlaku vlády a politikov".

V súvislosti s odmenami pre očkovaných až 49 percent odpovedalo, že by sa očkovať nedalo ani v prípade, že by im bola ponúknutá odmena. Ďalších 28 a pol percenta opytaných medzi neočkovanými sa očkovať dajú, ale s odmeňovaním nesúhlasia.

Sas sa pýtala aj na to, pre koho by mal platiť lockdown v prípade zhoršujúcej sa tretej vlny. V kategórii očkovaní a tí, ktorí sa chcú registrovať, odpovedalo vyše 66 percent ľudí, že prípadný regionálny lockdown by mal platiť pre neočkovaných a pre netestovaných. 18,6 percenta by súhlasilo s lockdownom pre všetkých.

