Na Slovensku v noci opäť úradovalo počasie: Silné búrky, zaplavené ulice, aj tromba nad Martinom!

BRATISLAVA – Noc z nedele na pondelok opäť ukázala svoju silu. Môžu za to búrky, ktoré robili problémy takmer na celom Slovensku. Problémy s elektrinou, krúpy, ale aj tromba – to všetko so sebou priniesli. Najhoršia situácia však bola na severe v okolí Martina a Kysúc.

To, že sa na územie Slovenska blížia búrky, upozorňovali meteorológovia už v nedeľu ráno. Podľa ich slov mali byť silné a sprevádzané mali byť krúpami, či intenzívnymi lejakmi. A opäť raz sa nemýlili.

VIDEO Nad Ružomberkom sa v noci ženili všetci čerti: Lejaky a silný vietor!

Prvé búrky prišli krátko po 21. hodine večer na Záhorie. Tie sa vytvorili nad Rakúskom v okolí Álp a so sebou priniesli búrky s lejakmi a silným nárazovým vetrom. Postupne sa presúvali smerom na východ. Najviac škody však napáchali v Žilinskom kraji. Okrem silného vetra so srbou priniesli aj krúpy, nad Martinom bola podľa portálu iMeteo spozorovaná aj tromba. Ako portál dodáva, v Trstenej v časti Nové Ústie búrky spôsobili, že sa na cestu zvalil strom. Podľa portálu Zelená Vlna boli spadnuté stromy aj v okolí Bardejova a Viničiek, úseky boli neprejazdné.

Zdroj: pixabay.com

Silný vietor okrem iného spôsobil, že niektoré časti Kysúc ostali bez elektriny. Rovnaký problém hlásili aj v Kysuckom Novom Meste. "Počas noci sme mali zvýšenú poruchovosť, ale momentálne je situácia pod kontrolou. Teraz neevidujeme žiadne väčšie problémy. Máme niekoľko lokálnych porúch na úrovni nízkeho napätia, ale všetko je v norme," informoval Topky.sk hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš. V Ružomberku boli viaceré ulice zaplavené. Najviac zrážok zrážkomerné stanice zaznamenali v Regetovke, a to 49,5 milimetra. Dobrou správou však je, že búrky by v najbližších dňoch by sa na území Slovenska nemali vyskytnúť a cez týždeň by malo byť skôr pokojnejšie počasie s občasnými prehánkami.

Zdroj: SHMÚ

Problémy na východe

V súvislosti s nepriaznivým počasím, poveternostnou situáciou a zrážkovou činnosťou absolvovali hasiči v Prešovskom kraji v noci z nedele (8. 8.) na pondelok spolu 12 výjazdov. Ako potvrdila Slávka Domenová z prešovského krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), išlo o odstraňovanie prekážok z vozoviek a o pomoc pri vytápaní bytovky počas opravy strechy.

Zdroj: HZS Libereckého kraja

Štyri výjazdy absolvovali do 6.00 h v pondelok ráno hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Starej Ľubovni, po dva výjazdy evidujú hasiči v okresoch Prešov, Kežmarok a Svidník, humenskí a bardejovskí hasiči zasahovali raz. "Celkom zasahovalo 32 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a bolo nasadených 12 kusov hasičskej techniky," doplnila Domenová.

Na východe Slovenska meteorológovia vydali aj výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy Bardejov, Stará Ľubovňa a Svidník. Miestami mala prechádzať aj supercela. Výstraha platila do 19.00 h, respektíve do 20.00 h. V obci Vyšný Mirošov v okrese Svidník sa supercelu podarilo odfotiť.

Zdroj: FB / Milan Zozom