Cez leto sme zažili extrémne horúčavy, tornádo aj sneh: Čo pre nás pripraví jeseň?

BRATISLAVA – Leto je definitívne preč. Dokazuje to nielen dátum, ale aj počasie vnku. To už niekoľko dní pripomína skôr jeseň. Počas leta sme však zažili viaceré extrémy – horúčavy, mimoriadne silné búrky, ale aj tornáda či sneh. Čo tak na nás pripraví jeseň? Meteorológ Pavel Matejovič tvrdí, že to bude silné!

„Tak, ako tohtoročné leto (jún-august) rázne začalo, tak aj skončilo. Po studenej jari prišla už v polovici júna prvá vlna horúčav, posledná skončila 16. augusta. Výraznejšie sa ochladilo po 23. auguste, kedy sa cez strednú Európu smerom na východ presúvala tlaková níž, pričom po jej zadnej strane prenikol od severozápadu studený vzduch a počasie nadobudlo jesenný charakter,“ začal Matejovič spolu s tým, že mesiace jún a júl skončili ako mimoriadne teplotne abnormálne.

Zdroj: TASR / František Iván

Ako vysvetlil, najvyššie letné maximum bolo namerané ešte 8. júla, kedy meteorologické stanice namerali až 39 stupňov Celzia, a to v Mužli na juhu Slovenska. Pre tohtoročné leto bolo typické dusno a silné búrky, ktoré sprevádzali krúpy, silný vietor, prívalové dažde, ale aj tornádo. To sa vyskytlo 5. augusta v obci Petkovce na východe Slovenska a dosiahlo silu F2. Vysoké teploty vystriedal aj iný extrém – posledné augustové dni na hrebeňoch Tatier výdatne nasnežilo, na Lomnickom štíte dosahovala snehová pokrývka výšku až 20 centimetrov.

Aká jeseň bude?

„Leto ako celok však môžeme hodnotiť ako teplotne silne nadnormálne. Od začiatku meteorologických pozorovaní na našom území bolo asi 4. až 5. najteplejšie. Počas prvého septembrového týždňa by mal pokračovať relatívne chladnejší ráz počasia, no postupne by malo ubúdať zrážok a aj oblačnosť by sa mala cez víkend zmenšiť,“ konštatoval Matejovič s tým, že v tomto období by sa mala výraznejšie presadzovať tlaková výš, ktorá sa sformovala nad britskými ostrovmi. Tá by sa na konci týždňa mala premiestniť nad Pobaltie.

Zdroj: FB / Pavel Matejovič

„Vďaka zmenšenej oblačnosti by cez deň mali teploty postupne stúpať a na juhu Slovenska by mohli cez najbližší víkend dosiahnuť až 25 °C. No rána zostanú studené, pretože dni sa už výraznejšie skracujú,“ upozornil meteorológ.

Zdroj: ECMWF

A aká nás čaká jeseň? Podľa Matejoviča, ktorý sa opiera o viaceré prognózy, by mala byť tohtoročná jeseň teplotne nadpriemerná, teplejšia by mala byť najmä juhozápadná časť Slovenska. Avšak, netreba zabúdať na hmly a teplotné inverzie, ktoré sú pre toto ročné obdobie charakteristické.

Zdroj: copernicus.eu

Dočkáme sa babieho leta?

A čo babie leto? Dočkáme ho sa tento rok? „V ktorej časti jesene sa vyskytne počasie tzv. babieho leta, sa v tejto chvíli nedá predpovedať. Ustálené a málooblačné počasie sa môže vyskytnúť ešte aj v novembri,“ uviedol Matejovič s tým, že pre toto obdobie je typické, že vo vzduchu sa vznášajú pavučinové vlákna, ktoré na slnečnom svetle pripomínajú vlasy starších dám.

Práve pre tento úkaz sa teplé jesenné počasie nazýva babie leto. Avšak, podľa Matejoviča sú pre toto obdobie charakteristické aj ďalšie črty. Napríklad chladnejšie rána a hmly. „V posledných desaťročiach však ochladenie na jeseň prichádza veľmi skoro a prvé snehové vločky vyskytujú v nížinách už aj v októbri. Stáva sa to po náhlom vpáde veľmi studeného, pôvodom arktického vzduchu z vysokých zemepisných šírok,“ upozornil meteorológ a pridal aj viaceré štatistiky z neďalekej histórie.

Napríklad v roku 1994 nasnežilo v Bratislave už na začiatku októbra, v roku 2003 to bolo presne dva mesiace pred Vianocami. „K takejto situácii prichádza často po veľmi teplom lete. Nedá sa teda vylúčiť, že nejaký vpád veľmi studeného vzduchu zažijeme aj počas tejto jesene,“ uzavrel Matejovič.