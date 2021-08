Exkluzívny PRIESKUM politických strán: Smer je na vzostupe, v parlamente by už boli aj Uhríkovci, koalícia tápa

BRATISLAVA - Čas sa s časom zišiel a my vám opäť prinášame jeden z exkluzívnych prieskumov politických strán. Realizovala ho exkluzívne pre Zoznam a Topky agentúra Actly, podľa ktorej by v súčasnosti pri hypotetických voľbách vyhrala opäť strana Hlas-SD Petra Pellegriniho nasledovaná Smerom-SD. Súčasné koaličné strany pritom pozvoľna padajú, až na Sme rodina. Sú tu dokonca aj výsledky za možnosť predčasných volieb!

Prieskum exkluzívne pre Zoznam a Topky realizovala agentúra Actly. Uskutočnil sa na vzorke 1002 respondentov od 31. júla do 4. augusta 2021.

Väčšina respondentov chce predčasné voľby čím skôr

Prieskum sa však zaoberal aj otázkou, či by si respondenti želali predčasné voľby a pokiaľ možno, čo najskôr. K tejto alternatíve sa priklonilo až 61% opýtaných, pričom 38% je o tom skalopevne presvedčených.

Zdroj: Actly

Počas najbližších hypotetických volieb by išlo voliť 60% respondentov.

Zdroj: Actly

Hlavný rebríček strán

Podľa Actly by voľby s náskokom vyhrala opäť mimoparlamentná strana Petra Pellegriniho Hlas-SD so ziskom 21,1 percenta, čo je oproti júlovým vyše 22 percentám pokles. Naopak, o necelé percento vyrástol druhý Smer-SD a teraz má zisko 15,3 percent respondentov. Na treťom mieste skončila prvá koaličná strana Sloboda a Solidarita so ziskom 11,4 percenta respondentov.

Zdroj: Actly

Za ňou nasleduje koaličné OĽaNO so ziskom 8,1 percenta, ktoré opäť oproti júlu, podobne ako SaS, o pár stotín spadlo. Jediná koaličná strana, ktorá si pripísala z 5 percent nárast na 7,1 percenta je Sme rodina. Za ňou nasleduje prekvapenie v podobe strany Republika 6,8, čím by sa dostali do parlamentu. V ňom by sa ocitli aj KDH (6,1 %) či Progresívne Slovensko (5,4 %).

Mimo parlamentu by skončili strany ako SNS, koaličná Za ľudí, ktorá klesla na 3,3 percenta, Aliancia či ĽSNS Mariana Kotlebu.

Zdroj: Actly

Možné koalície

Pri rozpise kresiel mandátov je evidentné, že súčasná koalícia by už vládu nestvorila. Avšak pri sčítaní mandátov Hlasu-SD, Smeru-SD a Republiky alebo Sme rodina by mohla vzniknúť koalícia s 80 kreslami.

Do úvahy prichádza aj koalícia Hlas-SD, SaS, Sme rodina a Progresívne Slovensko, ktorá by mala 83 kresiel.

Zdroj: Actly