PRIESKUM priniesol zaujímavé odhalenie: Slováci sa viac ako pandémie boja našej politiky!

BRATISLAVA – Posledné mesiace boli pre mnohých vyčerpávajúce a to najmä po psychickej stránke, zabrať však dostali aj naše súkromné plány či pracovné ciele. Napriek tomu štatistika ukázala, že sme ostali optimisti. Ak však máme z niečoho veľké obavy, tak to prekvapivo nie je pandémia, ale politická situácia.

Väčšina Slovákov je optimisticky naladená. Ukázal to prieskum, ktorý zrealizovala Slovenská sporiteľňa. Podľa štatistiky sa totiž až 51 percent ľudí na svoju budúcnosť teší. A to z rôznych dôvodov, medzi ktorými má prvé miesto rodina. Nasledovaná je bývaním a digitalizáciou. Radosť majú najmä mladí, vzdelaní, slobodní a muži.

Zdroj: SLSP

Prieskum tiež odhalil, že až pre percent ľudí je dôvodom na to, aby sa na budúcnosť tešili, očkovanie. "Pozitívny vplyv očkovania očakávajú skôr ľudia z Bratislavy, bonitnejší, vzdelanejší a starší ľudia," ukázal.

Zdroj: SLSP

Pesimisti potrebujú viac peňazí

Prieskum však tiež ukázal aj druhú stranu mince. Spomedzi tých, ktorí sa vyslovili v duchu, že na budúcnosť sa netešia uviedli, že ich názor by zmenil vyšší príjem a finančná rezerva. Mesačný plat, ktorý by na to potrebovali pritom predstavuje aspoň 1 300 eur. Na účte by tiež mali mať úspory aspoň v sume 20-tisíc eur. "Realita je však taká, že priemerná mzda na Slovensku dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka 1 124 eur a úspory na účte bežnej domácnosti sa pohybujú v rozmedzí 2 až 3 tisíc eur," upozorňuje banka.

Zdroj: SLSP

Obavy z politickej situácie

Štatistika tiež ukázala, že to, z čoho majú Slováci pri budúcnosti najväčšie obavy, nie je koronavírus a pandémia, ale práve politika. Zhodlo sa na tom až 66 percent ľudí. Za ňou nasledujú obavy zo stavu životného prostredia a geopolitická situácia. Pre mnohých prekvapivo skončila v prieskume pandémia až na štvrtok mieste. Trápi "iba" 42 percent ľudí.

Zdroj: SLSP

Zdroj: SLSP

Zdroj: SLSP