KORONAVÍRUS Na zahraničné operácie budú chodiť iba zaočkovaní vojaci, tvrdí Jaroslav Naď

Jaroslav Naď

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA/NIKÓZIA – Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Rezort obrany doplnil vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete. Pre médiá to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).