KORONAVÍRUS Británia chce motivovať mladých k očkovaniu: Ponúkajú zľavy aj pizzu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Do vakcinačnej kampane sa v Spojenom kráľovstve zapojili aj reštaurácie, donáškové služby či prepravné aplikácie. Tie budú ponúkať ľudom, ktorí sa dajú zaočkovať, zľavy či kúsok pizze zadarmo. Cieľom tejto iniciatívy je motivovať mladých ľudí na to, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. V nedeľu to oznámilo britské ministerstvo zdravotníctva, informovala agentúra AP.