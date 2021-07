Nie je pravda, že sa pri proteste v Bratislave polícia len prizerala, uviedol Mikulec

"Aby tí, ktorí sa nevedeli zmestiť do kože, mohli byť v najbližšej dobe riešení príslušnými orgánmi," vyhlásil minister. Mikulec tvrdí, že nemožno jedny protesty odobrovať a druhé rušiť hneď v zárodku len preto, že s nimi niekto nesúhlasí. "Opakujem však a zdôrazňujem, že všetko musí byť v súlade so zákonom a dobrými mravmi," poznamenal. Rovnako, ako majú občania v demokratickej spoločnosti právo protestovať, nesmú podľa Mikulca zabúdať ani na to, že v každej demokratickej spoločnosti platia aj zákony a platia pre všetkých.

"Polícia, samozrejme, vie odlíšiť demonštrujúcich, ale nemôžeme chcieť, aby riešila na masovom podujatí jedincov prostredníctvom riskantného zákroku, keď na to má aj iné možnosti. Občania sa môžu cítiť bezpečne práve preto, lebo pri podujatiach takéhoto charakteru neeskalujeme napätie neprimeranou silou, ktorá by mohla mať v konečnom dôsledku opačný efekt," uviedol minister.

Deklaruje, že nikto ľudí nenúti, aby sa dali zaočkovať v prípade, že je to proti ich vôli či presvedčeniu. Musia však, ako tvrdí, rešpektovať, že ak sa rozhodnú neočkovať, sú s tým spojené aj isté obmedzenia.

"Takéto protesty, ktorým chýba konštruktívna, faktická a argumentačná rovina, a ktorých cieľom je len upriamiť pozornosť často aj nevhodnými a vulgárnymi prejavmi, je v úplnom rozpore s tým, o čo by ich účastníci podľa vlastných tvrdení chceli usilovať," uviedol minister. Je podľa neho absurdné, že svoj názor chcú vyjadriť vajíčkami, kečupom alebo pľuvancami. "Je to na míle vzdialené slušnému dialógu, ktorý práve demokratická spoločnosť ponúka a umožňuje," podotkol Mikulec.

Neohlásený protest

Vo štvrtok ráno sa na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom začal oficiálne neohlásený protest proti očkovaniu, pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády i parlamentu. Podľa polície sa ho zúčastnilo 1000 až 1500 ľudí. Po 11.00 h sa protestujúci dav pohol a zablokoval komunikácie v okolí námestia, čo spôsobilo kolóny v centre mesta a nútenú úpravu trás liniek MHD. Protestujúci sa presunuli aj smerom ku Kollárovmu námestiu, kde rovnako blokovali križovatku. Blokovanie ciest sprevádzali menšie incidenty s okoloidúcimi vodičmi, chodcami i novinármi.

Polícia dlho proti protestujúcim nezasahovala, tvrdila, že na to nemá zákonný dôvod a že na zhromaždení nedochádza k vážnemu porušovaniu verejného poriadku. Protest začala rozpúšťať až po 20.00 h, protestujúcich postupne vytlačila z cestných komunikácií v okolí Hodžovho námestia. Premiér Eduard Heger (OĽANO) v piatok na protest reagoval, že takáto situácia z protestu sa nesmie opakovať. Úlohou polície podľa neho je, aby takéto zhromaždenia zvládla.