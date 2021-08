V Bratislave sa chystajú ďalšie protesty: Apel polície: Ak bude treba, zakročíme!

BRATISLAVA – Šanca na reparát? Niekoľko dní čelí polícia vlne kritike za to, akým spôsobom zvládla minulotýždňové protesty v hlavnom meste. Už o dva dni by sa ulice Bratislavy mali zaplniť znova. Muži zákona sa preto na sociálnej sieti pochválili tým, ako sú pripravení.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave avizovalo, že v súvislosti s verejnými zhromaždeniami, ktoré sa uskutočnia v priebehu štvrtka, pripravujú bezpečnostné opatrenie. Na území Bratislavy sa podľa doterajších informácii majú uskutočniť až dve. Jedno z toho je oznámené a druhé neoznámené, pričom, ako podotkla polícia, k účasti na týchto zhromaždeniach je verejnosť podnecovaná najmä prostredníctvom sociálnych sietí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Policajti občanov, ktorí sa týchto zhromaždení mienia zúčastniť, vyzvali, aby pri využívaní svojho práva vyjadriť názor nenarúšali verejný poriadok a neporušovali svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. "Verejný poriadok bude zabezpečovať dostatočný počet policajtov, či už z radov poriadkovej, dopravnej ako aj kriminálnej polície. Tak ako aj pri iných zhromaždeniach, aj pri týchto bude polícia postupovať v súlade so zákonom. V prípade, ak by došlo k narušeniu verejného poriadku alebo k páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore zakročí a to formou intervenčného zásahu poriadkových jednotiek voči osobám, ktoré sa takýchto konaní budú dopúšťať," upozorňujú.

Dopravní policajti budú situáciu v cestnej premávke monitorovať a podľa jej vývoja operatívne reagovať. "Na vodičov touto cestou apelujeme, aby sa vyhli miestam konania sa zhromaždení, rešpektovali pokyny polície," uviedli. Občanov zároveň žiadajú, aby sa v prípade, ak nebudú účastníkmi verejných zhromaždení, vyhli miestam konania sa verejných zhromaždení z dôvodu možných služobných zákrokov polície.