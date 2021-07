OBVINENIE svedkov z manipulovania výpovedí: Chceli sa zladiť s Makóom a Böhmom! Kritika prokurátora

Svedkovia vypovedajú aj v kauze Dušana Kováčika

archívne video

To, čo sa deje aktuálne na Slovensku, nemá v tejto krajine obdoby. Popri boji proti pandémií koronavírusu, polícia vyšetruje aj veľké kauzy, v ktorých sú obvinení alebo obžalovaní kedysi vysokopostavení ľudia. Zdá sa však, že traja svedkovia v najväčších mediálnych kauzách manipulovali svoje výpovede. Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra zniesol trom svedkom obvinenia za zločin marenia vyšetrovania, krivej výpovede a krivej prísahy.

Medzi obvnienými je Csaba Dömötör, ktorý mal svedčiť aj na Špecializovanom tretsnom súde v prípade obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Dömötöra zadržali a podľa medializovaných informácií sa k manipoulovaniu výpovede aj priznal.

"Obvinený po tom, čo ho na krivú výpoveď a jej zosúladenie s výpoveďou iného svedka s prisľúbením nenáležitých výhod naviedol obvinený Peter Petrov, v čase o 13:45 do 15:30 dňa 20.8. 2020 v priestoroch budovy Prezídia Policajného zboru v Bratislave, uviedol pred vyšetrovateľom v rámci svojej výpovede.v procesnom postavení svedka nepravdivé skutočnosti," píše sa v uznesení o vznesení obvinenia.

Obvinený Csaba mal nepravdivo vypovedať o stretnutí Ľudovíta Makóa s Františkom Böhmom. "Maťo (Matej Zeman, pozn. red.) ma zavolal do sídla spoločnosti K.G.V. s.r.o., kde mi povedal, že si tu mám nechať svoj telefón, rovnako, že si tu nechá telefón aj on, lebo ide na jedno stretnutie a nie je dobré, aby sme mali telefóny pri sebe a vedelo sa, kde sa nachádzame. Potom viem, že Maťo zobral veľkú obálku, pravdepodobne to bol formát A4, kde mi povedal, že v nej sa nachádzajú peniaze, myslím, že spomínal finančnú hotovosť vo výške 100-tisíc eur a že tieto peniaze my ideme zaniesť do Towersu do kaviarne," vypovedal Dömötör. Ďalej opísal ako Zeman vošiel do kaviarne, v ktorej sedel Ľudovít Makó s Františkom Böhmom, bol tam asi 10-15 minút a von vyśiel bez obálky.

Peter Petrov Zdroj: minv

V obvinení sa uvádza, že tieto tvrdenia boli vopred zosúladené s Matejom Zemanom. "Význam týchto nepravdivých skutočností nebol dôležitý len pri rozhodovaní vo veci samej, ale aj pri rozhodovaní o väzobnom stíhaní konkrétnych obvinených osôb, pričom aj na základe týchto nepravdivých skutočností Špecializovaný trestný súd vzal do väzby Ľudovíta Makóa a následne aj Františka Böhma," stojí v uznesení.

U*ebať Béďa

Ďalším obvineným je Peter Petrov, ktorý má byť momentálne na úteku a pátra po ňom polícia. Práve on mal Zemana a Csabu Dömötöra navádzať na krivé výpovede, pričom im prisľúbil výhody. "A to predovšetkým tak, aby ich výpovede zhodne potvrdzovali všetky podstatné okolnosti stretnutia osôb Matej Zeman, Ľudovít Makó a František Böhm v prevádzke Towers v Bratislave, kde mali navádzané osoby zhodne popisovať predovšetkým osoby účastníkov daného stretnutia, miesto stretnutia, jeho účel, výšku úplatku a samotný priebej tohto stretnutia, pričom význam týchto skutočností bol dôležitý najmä pri rozhodovaní o väzobnom tretsnom stíhaní konkrétnych obvinených osôb, ako aj pri rozhodovaní vo veci samej," píše sa v uznesení o vznesení obvinenia.

Bernard Slobodník Zdroj: Jan Zemiar

Okrem toho, Petrov mal v marci 2021 volať s vyšetrovateľom v inej kauze, ktorému mal uviesť, že bude ďalším svedkom. "Na otázku vyšetrovateľa, čo chce v tomto konaní uviesť ako svedok, uviedol, že on chce vlastne "u*ebať Béďa" (osobu Bernarda Slobodníka), pretože ho "natrel" v inom konaní, čo popísal okrem iného slovami: "A takto to celé vlastne vzniklo, že, že žeee mňa tam Makó spomína a Béďo proti mne vypovedal. Béďo potvrdil, že ja som s Hannikerom nejaké veci riešil a že vie, že mi nejaké veci pomáhal a šecko a ja hovorím, že tento pankhart, hovorím, čo tu bude rozprávať šecko..." a ďalej tomuto vyšetrovateľovi navrhol, že je potrebné sa stretnúť, kde si on s vyšetrovateľom dohodne veci tak, že on bude vypovedať ako mu vyšetrovateľ povie, pretože on si potrebuje vyriešiť najmä seba a aby bol vyšetrovateľ spokojný."

Na úteku je aj Zeman

Tretím obvineným je Matej Zeman. Ten vypovedal aj na hlavnom pojednávaní s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Aj Zeman je momentálne v pátraní polície a obvinený je z krivej prísahy a krivej výpovede. Na tú ho mal rovnako naviesť Peter Petrov. Išlo rovnako o prípad, kedy mal Zeman spolu s Dömötörom ísť do Towersu do kaviarne, v ktorej mal Zeman odovzdať obáliu so 100-tisíc eurami Makóovi a Böhmovi.

Matej Zeman Zdroj: minv

Zeman je obvinený aj z toho, že mal konateľku spoločnosti TP PATRIOT Zuzanu Švárnu navádzať na to, aby si zosúladila svoju výpoveď s Františkom Böhmom. "Navádzal ju na krivú výpoveď a to takým spôsobom, že jej povedal, že má myslieť najmä na svoju dcéru," píše sa v uznesení. Aj Švárna nakoniec skončila vo väzbe.

Prokurátor nerozumie odvolaniu šéfky tímu inšpekcie

Šěfku špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby odvolal dočasný riaditeľ inšpekčnej služby Peter Scholtz a okrem toho by Santusová mala podstúpiť aj detektor lži. Podľa krajského prokurátora Rastilava Rementu je toto odvolanie neštandardné.

"Odvolanie vedúcej špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby, ktorý je tvorený vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby a vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry Prezídia PZ, je možné považovať za viac ako neštandardné, keďže dozorový prokurátor v postupe vyšetrovateľky nezistil žiadne procesné pochybenie, ktoré by odôvodňovalo prijatie príslušných opatrení. Táto skutočnosť môže mať negatívny vplyv na ďalší priebeh vyšetrovania, keďže doposiaľ vyšetrovací spis má viac ako 3 tisíc strán," uviedol Remeta.

"Uznesenie vyšetrovateľa špecializovaného tímu o vznesení obvinenia z 20. júla 2021 trom civilným osobám preskúmal dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava a na podklade vyšetrovacieho spisu konštatoval jeho zákonnosť a odôvodnenosť. Následne dňa 21. júla 2021 vo večerných hodinách aj podal návrh na vzatie do väzby obvineného Cs. D., z dôvodov útekovej, kolúznej a preventívnej väzby. Obvinený Cs. D. priznal spáchanie trestného činu, ktorý sa mu kladie uznesením o vznesení obvinenia za vinu. Zároveň považujeme za neštandardné, že zo strany Prezídia PZ, došlo k prerušeniu prebiehajúceho zásahu pri zadržiavaní obvinených osôb, v dôsledku čoho sú dvaja obvinení na úteku a je po nich vyhlásené pátranie," dodal prokurátor.