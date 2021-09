Vyšetrovatelia NAKA sa vyjadrili k vojne v polícii: Svojich kolegov sa zastali

Zdroj: Facebook/Polícia SR

BRATISLAVA – Vojna v polícii. Tak by sa dala nazvať aktuálna situácia. Obvinenia viacerých vyšetrovateľov prvého a druhého bratislavského okresu však nenechali chladnými ich kolegov. Tí si ich vo vyhlásení zastali a tvrdia, že ak by mali podozrenia a dôvody na obvinenie či zadržanie, odhalili a riešili by ich ako mnohé iné počas svojej praxe.