Analytik Smatana sa tvrdo obul do antivaxerov: Vírus sa nebude pýtať, či veríte očkovaniu!

Martin Smatana je laickej verejnosti dobre známy. Analytik a bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky sa ešte začiatkom roka nakazil koronavírusom. Pre stredne vážny priebeh bol hospitalizovaný v nemocnici. Spolu s popísaním skúseností zverejnil aj fotografiu liekov, ktoré ho zachránili a pomohli mu vyhrať nad zákernou nákazou.

Smatana sa v súčasnosti aktívne venuje vyvracaniu mýtov o očkovaní proti koronavírusu a ľudí vyzýva, že ak môžu, nech sa dajú očkovať. Nikdy sa netajil tým, že napriek prekonaniu vírusu má vážny postcovidový syndróm. Tým, ktorí stále odmietajú očkovanie a šíria o ňom nepravdy, však venoval dlhý status pod príspevkom ministerstva zdravotníctva o tom, aké benefity má očkovanie a či a aké vedľajšie účinky spôsobuje.

Lieky, ktoré Smatana užíval počas hospitalizácie po nakazení koronavírusom. Zdroj: FB / Martin Smatana

Je to len na nás

„COVID som prekonal síce ešte vo februári, ale dodnes nezvládnem viac ako 30 minút fyzickej aktivity a zadýchavam sa ako Darth Vader zo Star Warsu. Je to ale úplná banalita,“ začal analytik. Poukázal na to, že kým on bojuje s následkami koronavírusu, dvaja páni v strednom veku, s ktorými ležal na izbe, by následky ochorenia určite brali všetkými desiatimi. A to z dôvodu, že boj s koronavírusom nezvládli a zomreli a postcovidový syndróm by znamenal, že by sa mohli vrátiť k svojim rodinám.

„Určite by ešte radšej brali, ak by sa mohli dať zaočkovať a celej hospitalizácií a úmrtiu predísť. Začiatkom roka sme však vakcín dostatok nemali.Dnes je situácia iná a odkedy máme dostupné vakcíny sú takmer všetky úmrtia na COVID odvrátiteľné,“ upozorňuje Smatana s tým, že vírus sa ľudí nebude pýtať, či veria, alebo neveria očkovaniu. „Keď príde delta vlna, agresívnejšia a rýchlejšia, bude už pre mnohých z nás neskoro. To, či k 12 527 ľuďom pribudnú ďalší, je len na nás,“ uzavrel analytik.

Zdroj: FB / Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky