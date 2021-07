Bukovský, Blaha či Ruskov lekár Lipták... Falošné autority? Odborníci varujú: Neverte všetkému!

Projekt Očami farmácie, ktorého predstavitelia vystupujú najmä na sociálnych sieťach, už dlhodobo bojuje s dezinformáciami ohľadom očkovania proti koronavírusu. Predstavili napríklad príbehy viacerých ľudí, ktorí boli proti vakcíne a po ťažkom covide svoj názor ľutujú.

Tentokrát sa zakladatelia projektu pozreli na výroky viacerých známych ľudí, o ktoré sa opierajú antivaxeri či tí, čo koronavírusu neveria. „Počas celej pandémie máme možnosť sledovať, ako sa ľudia odvolávajú na falošné autority. Ide o druh klamu, kedy sa osoba prezentuje alebo je prezentovaná ako autorita v určitej téme, ale nie je to tak. Tieto osoby vystupujú ako dôveryhodní odborníci s cieľom získať pozornosť či nejakú formu podpory,“ uvádzajú na sociálnej sieti.

Štyri hlavné skupiny

Poukazujú na to, že si zrejme všetci vieme vybaviť takýchto tzv. odborníkov. A taktiku, ktorú popisujú, tieto "autority" využívajú na to, aby šírili mýty o rúškach, alternatívnej liečbe či vakcínach. „Mnoho ľudí týmto falošným autoritám uverilo a malo to negatívny dopad nie len na nich, ale aj na nás ostatných. Dnes si preto povieme o pár príkladoch, vďaka ktorým budeme vedieť lepšie odhaliť odborníka od falošnej autority,“ vysvetlili s tým, že existujú štyri hlavné typy týchto falošných autorít.

Igor Bukovský. Zdroj: TASR - Martin Baumann

Do prvej patria tí, ktorí majú irelevantné vzdelanie a prezentujú sa ako odborníci kvôli titulu, ktorý je však v úplne inej oblasti. „Dietológ vám môže radiť ohľadom stravovanie, no z epidemiológie je pravdepodobne laik,“ uviedli. Do druhej skupiny sa radia tí, ktorí vyzerajú, že majú vzdelanie v danej oblasti, no zdroj vzdelania je podozrivý. „Môže ísť o liečiteľa s neakreditovaným kurzom alebo titulom zo školy s pofidérnou povesťou,“ upozornili zakladatelia projektu.

Do predposlednej skupiny sa radia tí, ktorí sa preceňujú, a má síce znalosti v danej oblasti, no svoju odbornosť preceňuje, aby sa pokúsil získať dôveryhodnosť. „Môže ísť o osobu, ktorá má síce skúsenosti s imunológiou, no už 20 rokov sa jej nevenuje a zrazu vystupuje ako odborník,“ poukázalo Očami farmácie. Do poslednej skupiny sa radia tí, ktorí nemajú absolútne žiadne skúsenosti s témou, ale snažia sa pôsobiť ako autority. Väčšinou ide o známe celebrity.

Poslanec Smer-SD Ľuboš Blaha. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Overujte, overujte, overujte

„Nielen na Slovensku máme “odborníkov” z každej kategórie. Hrdí nositelia titulu PhD vydávajúci za vedcov z biologického alebo verejného zdravotníctva i keď ich téma výskumu bola zameraná na matematiku, ekonómiu či psychológiu. Ľudia, ktorí sa označujú ako doktori, hovoria o medicínskych témach, no zamlčia, že sú doktormi teológie,“ napísali zakladatelia projektu.

Ako dodali, aj vysokoškolskí lekári majú svoje špecializácie a nie sú odborníkmi na všetko. Rovnako ako právnici, ktorí sa zaoberajú trestným právom, ale nie sú experti na právo finančné, tak ani rádiológ nie je expert na imunológiu. Nie je totiž možné, aby boli odborníci v každej oblasti.

Zdroj: FB / Očami farmácie

„Bohužiaľ, problém falošnej autority sa nevyskytuje len počas pandémie, no práve dnes vidíme škodlivé následky veľmi zreteľne. Predtým, ako uveríte niečomu, čo počujete (alebo čítate), overte si dané osoby. Overte si, či má človek patričné vzdelanie, či je odborník na danú oblasť a či má zmysel ho/ju počúvať,“ odporučili mladí Slováci s tým, že takáto „rešerš“ trvá chvíľu a je to vec, ktorú v dnešnej dobe mimoriadne potrebujeme.

Kto patrí medzi falošné autority?

Medzi falošné autority radí hlavne sedem mužov a jednu ženu, a to: Jána Lakotu, ktorý tvrdí, že vakcíny sú neučinné, Ľuboša Blahu, ktorý povedal, že vakcíny nás pred deltou neochránia, Petra Liptáka, ktorý uviedol, že povinné nosenie rúšok nemá na priebeh vakcíny žiaden vplyv, Michala Sharka, ktorý sa nechal počuť, že vakcíny spôsobujú neplodnosť.

Ján Lakota. Zdroj: FB / televízia Slovan

Okrem toho sem zaraďujú aj Soňu Pekovú, ktorá tvrdí, že koronavírus je umelo modifikovaný a upravený tak, aby infikoval ľudí, Igora Bukovského, podľa ktorého je koronavírus z medicínskeho hľadiska banálne ochorenie, Juraja Mesíka, ktorý vyhlasoval, že najúčinnejšou liečbou proti koronavírusu je ivermektín a na koniec Ján Baránka, ktorý hovorí, že benefit očkovania neprevažuje nad rizikami očkovania.