Mrazivé výpovede pacientov po ťažkom COVIDE: Nedali sa zaočkovať, teraz to ľutujú!

BRATISLAVA – Očkovať sa, či neočkovať sa? Otázka doslova života a smrti, ktorá v súčasnosti rozdelila Slovákov na dve skupiny – tých, ktorí očkovanie berú ako vykúpenie a tých, ktorí by sa nedali očkovať ani za nič. Príbehy ľudí, ktorí sa nedali očkovať a skoro ich to stálo život, však doslova mrazia.

Medzi dvomi tábormi na Slovensku neustále dochádza k vojnám. Každá skupina má svoju pravdu, ktorú prezentujú ako tú najlepšiu. A potom sú tu tí, ktorí behom krátkej doby zmenili svoj tábor. Dôvod je jednoduchý – koroanvírus, ktorý zúri na celom svete a podceňovanie situácie ich totiž skoro stál život.

Očami farmácie je projekt, ktorý sa snaží vyvracať viaceré hoaxy, ktoré v súčasnosti kolujú ohľadom zúriacej pandémii. Na sociálnych sieťach zverejnili príbehy viacerých ľudí, ktorí dlho odolávali očkovaniu a nakoniec priznali, že by sa radšej vrátili do minulosti a skúsenosť s koronavírusom radšej nemali.

Archívne VIDEO Minister zdravotníctva o tom, či na Slovensku bude povinné očkovanie

Učiteľ, ktorý váhal

Jedným z takýchto ľudí je 60-ročný učiteľ vedy a otec dvoch detí, ktorý sa nedal zaočkovať, pretože váhal. A to aj napriek tomu, že jeho žena už dávno očkovaná bola. „Myslel som na to, ako dom doteraz žil s vírusmi, baktériami a môj imunitný systém to zvládal bez problémov. Na začiatku pandémie som mal príznaky covidu a myslel som si, že som už ochorenie prekonal,“ vysvetlil pedagóg, ktorého meno nezverejnili.

Z toho dôvodu si myslel, že jeho imunitný systém už vírus pozná a nič vážne mu nehrozí. „Toto bola najväčšia chyba v mojom živote. Skoro ma to stále život. V živote som urobil veľa hlúpych rozhodnutí, a toto bolo najnebezpečnejšie a najvážnejšie,“ priznal po čase otec dvoch detí. Po svojej skúsenosti by najradšej išiel ku každému človeku, ktorý sa odmieta zaočkovať, aby mu predstavil jeho príbeh. „Toto je otázka života a smrti. Chceš žiť, aleho zomrieť? AK chceš žiť, potom sa zaočkuj,“ vyzýva pedagóg.

Zdroj: FB / Očami farmácie

Športovec na kyslíku

Ďalší príbeh predstavil 54-ročný športovec po týždni na kyslíku v nemocnici. Ako priznal, pravidelne chodil do posilňovne, bicykloval, prechádzal sa a behával. „Vzhľadom na to, že som silný a zdravý, nemyslel som si, že vakcínu potrebujem. Ale pravda bola taká, že som sa nedokázal vyhnúť vírusu. Dostal ma. Neviem ako, ani kde,“ priznal športovec. Po týždni na kyslíku v nemocnici však zmenil názor. Podľa jeho slov ľudia príliš riskujú a tým pádom plnia nemocnice, čo je chyba. „Cítim sa hrozne. Dúfam, že ma ľudia vypočujú a poučia sa z mojich chýb,“ konštatoval športovec.

Zaočkovať sa nedal ani muž, ktorý dlhé štyri mesiace bojoval s koronavírusom a nakoniec musel absolvovať transplantáciu pľúc. Dôvod neočkovania? „Nechcel som byť pokusným králikom,“ vysvetľuje. Ak by sa však dal vrátiť čas, očkovať by sa už dal. „To, čím som si prešiel, je to najhoršie, čo som kedy zažil,“ priblížil zmenu svojho názoru.

Zdroj: FB / Očami farmácie

Ovplyvnení médiami

Rovnaký príbeh zverejnila aj matka, ktorá nedala zaočkovať svoju dcéru a to mohlo skončiť fatálne. Očkovať sa nedali, pretože si myslela, že ako ochrana pred vírusom budú stačiť preventívne opatrenia, ako sú izolácia a rúška. „Mala som len falošný pocit bezpečia. Myslela som si, že je to podobné ako chrípka. Nič vážne, Teraz mi už je jasné, aké vážne to ochorenie je. Teraz to už vidím,“ hovorí po tom, ako jej dcéra skončila pre koronavírus na pľúcnej ventilácii.

Samotný projekt Očami farmácie tvrdí, že daní ľudia priznali, že boli ovplyvnení sociálnymi médiami. Avšak, ťažký priebeh covidu je aktuálne pre nich pripomienkou, aké sú skutočné negatívne dopady falošných správ a dezinformácií.

Zdroj: FB / Očami farmácie