Môže vakcína zmeniť našu DNA? Očami farmácie to povedalo jasne, údajne to nie je možné!

Pandémia koronavírusu vo veľkom ovplyvnila naše životy. Kým niektorí hovoria, že ide o vážny vírus, iní tvrdia, že je to len chrípôčka. Rovnako to je aj s očkovaním proti koronavírusu. Obe oblasti sprevádzajú viaceré konšpirácie, pričom niektoré žijú až do dnes. Očami farmácie sa pokúša vyvrátiť jeden z najrozšírenejších – že očkovanie vie zmeniť DNA.

Konšpirácie tu vždy boli a vždy budú. Tí, čo ich chcú šíriť, si vždy nájdu zámienku. Mimoriadne plodnou na šírenie konšpirácií je zúriaca pandémia koronavírusu. Ľudia už šírili čokoľvek, ale najviac sa uchytili konšpirácie týkajúce sa očkovania. Jednou z nich je napríklad to, že očkovanie vie zmeniť DNA človeka. Je to však pravda?

Projekt Očami farmácie tvrdí, že to možné nie je. „Táto konšpirácia bola medzi prvými, ktoré sa o vakcínach objavili, no nejakým zázrakom je tu stále medzi nami,“ uvádzajú mladí Slováci, ktorí predstavili aj tri dôvody, prečo zmena DNA očkovaním nie je možná. Je v tom chémia, aj základné poznatky biológie.

Nepravdepodobné a nemožné

„mRNA vakcína sa síce dostane do bunky, ale nie do jadra, kde je uložená naša DNA. Na to, aby sa dostala do jadra, potrebovala by špecifický kód, ktorý nemá,“ vysvetlili jeden z troch dôvodov.

Druhým dôvodom, prečo sa to nedá, vychádza z prvého poznatku – ak sa totiž mRNA do jadra dostala, jej informácie sú zapísané v inom kóde ako DNA, konkrétne v RNA. Čiže, ak by sa chcela prepísať na DNA, musela byť mať špecifický enzým. Ide o reverznú transkriptázu, ktorá prepisuje RNA do DNA. Tú však nemá.

A ak by aj tieto dve podmienky na zmenu DNA splnila, čo je nepravdepodobné, tretiu podmienku by určite nesplnila. „Stále by totiž potrebovala ďalší enzým, aby sa integrovala do DNA – integrázu. A ten nemá tiež,“ konštatovali. Vysvetlili však, že mRNA je úžasná technológia, ktorej sa podarilo zdanlivo nemožné – a to skrotiť zúriacu pandémiu. „Zmeniť našu DNA pre ňu však nemožné je,“ uzavreli.