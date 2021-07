Nová vyhláška, nové pravidlá: Od zajtra sa REŽIM mení! Slovensko je zelené, no na hraniciach je to prísnejšie

Od budúceho pondelka 19. júla budú podľa COVID automatu všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej farbe. Napriek tomu sa počet prípadov mierne zvyšuje, zrejme to súvisí s návratom dovolenkárov. Testy odhalili už aj prítomnosť delta variantu. Režim vo vnútri krajiny je síce v najlepšej fáze, no na hraniciach nás čakajú tvrdé opatrenia.

VIDEO Nová vyhláška platí od pondelka, režim je takmer rovnaký, v praxi sa ku COVID semaforu nevrátime

Počet prípadov mierne rastie

Počet prípadov nového koronavírusu mierne rastie, pravdepodobne to súvisí s návratom dovolenkárov. Počet prípadov v okolitých krajinách, s výnimkou Poľska, takisto mierne rastie. Informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. "Vývoj v okolitých krajinách je pre nás varovaním," reagoval na vývoj situácie Lengvarský.

Aj v zelených okresoch platia niektoré opatrenia

V zelených okresoch platí, že pri vstupe na svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania je potrebné mať negatívny výsledok PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín.

Pri státí na takýchto udalostiach platí zaplnenosť do 50 percent kapacity priestoru. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1000 osôb. Pri sedení sa môže priestor zaplniť do 75 percent kapacity. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1000 osôb.

V interiéroch obchodných domov naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov. Netýka sa to prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.

Negatívny test bude stále povinný

Pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test antigénový nie starší ako 24 hodín, RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín. Netreba ho deťom do desať rokov a netýka sa vstupu do toaliet, spŕch či šatní. Obsadenosť môže byť najviac 50 percent kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000.

Vo fitnescentrách v zelených okresoch môže byť najviac 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov. Pre divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia v zelených okresoch platí, že v interiéri môže byť najviac 500 ľudí a v exteriéri najviac 1000 ľudí.

V monitoringu (zelená farba) budú od pondelka zaradené okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen.

Nový režim na hraniciach

Ústavný súd pozastavil vyhlášku ÚVZ SR k zmene režimu na hraniciach tento týždeň v stredu. Čakalo sa na zverejnenie oficiálneho rozhodnutie, to ÚS zverejnil vo štvrtok. Ministerstvo zdravotníctva uznalo, že súd mal pravdu a vyhlášku spolu s ÚVZ SR upravili. Výsledkom sú ešte prísnejšie pravidlá.

Režim bude mierne prísnejší

Nová vyhláška je platná od pondelka 19. júla od šiestej hodiny ráno, dovtedy stále platí režim na hraniciach podľa predchádzajúcej vyhlášky. "Vyhláškou č. 231 sa nastaví približne rovnaký režim na hraniciach, ako je v súčasnosti, so zapracovanými výhradami Ústavného súdu SR, ktoré sa týkali osôb krátko po prvej dávke očkovania," uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

VIDEO Definícia zaočkovanej osoby sa mení, osoba s jednou dávkou bude musieť podstúpiť PCR test

V praxi teda nenastane návrat k COVID semaforu, ktorý rozdeľoval krajiny na čierne, červené a zelené. Ústavný súd platnosť vyhlášky obnovil, aby predišiel prípadnému právnemu vákuu v pandemickej legislatíve. "Cieľom novej vyhlášky je predísť významným zmenám na hraniciach pre šírenie infekčnejšieho delta variantu, ktorý je už v mnohých krajinách dominantný, a je potrebné na to v záujme ochrany zdravia ľudí predvídavo reagovať," dodáva ÚVZ SR k aktualizácii vyhlášky.

Prehľad zmien podľa novej vyhlášky

Mení sa definícia plne zaočkovanej osoby. Po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať:

- osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

- osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

- osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Dôležité informácie

1. Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby , sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (test bude hradený štátom), pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky, teda sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 do 6:00.

VIDEO Ak ste sa prvou dávkou zaočkovali pred 9. júlom, platí pre vás prechodné obdobie

2. Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok. Pre uvedené osoby platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

3. Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby.

4. Osoby, ktoré vycestovali do zahraničia bezprostredne po aplikovaní prvej dávky vakcíny , sa môžu bez povinnosti karantény vrátiť na územie SR do 19. júla 2021 do 6:00, kedy nadobudne účinnosť nová vyhláška.

5. Ostatné prechodné ustanovenia (týkajúce sa pendlerov, osôb od 12 do 18 rokov) ostávajú v platnosti s pôvodnými termínmi, čiže do 1. septembra, resp. 9. augusta.

Postup plne zaočkovaných pri príchode zo zahraničia:

- osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica,prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov,

- plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu.

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na územie SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Vstup na územie SR letecky:

- ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom vyplniť formulár mindop.sk/covid.

- osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica

- pri prílete z krajiny mimo nižšie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu nie starším než 72 hod.

Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán

Nezaočkovaná osoba

- Je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

- Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

- Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Vstup na územie SR letecky:

- Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí mať v čase príletu platnú registráciu na eHranica a zároveň vyplnený formulár na mindop.sk/covid.

- Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica.

- Pri prílete z krajiny mimo nižšie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:

- nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov,predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.,

- majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní,

- prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajínEÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní,

- poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú naSlovensko zo susedného štátu)- musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní,

- preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní,

- sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici,

- patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky) - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,

- ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Pendleri

- Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce viných krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Ukrajine, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.

- Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v iných krajinách Európskej únie,na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.

Režim na hraniciach pre pendlerov

- do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica

- do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak:

a) majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce

b) majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

- zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu

Deti

eHranica

- Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať.

- Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021.

Karanténa

- Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

- Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napr. ak sú obaja rodičia zaočkovaní)- prechodne do 9. augusta 2021, po tomto termíne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

Vstup na územie SR letecky

- Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Študenti

- Deti, žiaci a študenti ktorí aktívne navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak, majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu.

- Ak majú do 26 rokov, trvalý pobyt v SR, štatút žiaka základnej/strednej školy či študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a majú o tom potvrdenie od príslušnej inštitúcie, nemusia po prekročení hraníc podstúpiť karanténu.

- Žiaci a študenti od 12 rokov musia mať zároveň negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

- Tieto podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu (PCR nie starší ako 7 dní) musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby.

POZOR: Študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, kedy je výučba prerušená, ako napr. počas letných prázdnin).

Osoby cestujúce za diagnostikou a liečbou

- Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby majú výnimku z karantény.

- Ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín, nemusia žiadať výnimku, musia však vedieť preukázať účel cesty (pozvanie/potvrdenie od lekára).

- Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke cestujem.standardnepostupy.sk

- Registrácia na eHranicu je platná jeden týždeň.

Preprava blízkych na letisko

- Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na naletisko.mzv.sk. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

- Najneskôr pri návrate a územie SR sa musia zaregistrovať cez formulár eHranica (ak nemajú už platnú registráciu).

- Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

- Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu a bez karantény.