MIMORIADNE Ústavný súd pozastavil platnosť vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach

O samotnom súlade vyhlášky s Ústavou SR bude ešte rozhodovať. ÚS zároveň obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky ÚVZ z júna, ktorá pri karanténnych opatreniach pri vstupe na Slovensko rozlišuje krajiny podľa cestovateľského semaforu na zelené, červené a čierne. Návrh podalo 31 opozičných poslancov. Vláda by mala v najbližších dňoch teda pravidlá upraviť.

Aktuálna vyhláška je pozastavená

Ústavný súd návrh prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. "Ústavný súd pozastavuje účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 2. júla 2021 (...), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 8. júla 2021," uviedol Ústavný súd.

Ústavný súd zároveň obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky ÚVZ SR z júna tohto roka. Platnosť bude závisieť od toho, kedy vyjde v zbierke zákonov. Kedy presne rozhodnutie vyjde, známe nie je. "Tí, ktorí odcestovali, sa nemusia báť," uviedol minister zdravotníctva na adresu dovolenkárov, ktorí vycestovali.

Vyhláška ÚVZ reagovala na vládnu aktualizáciu cestovného semafora. Pre nezaočkovaných okrem výnimiek určila povinnosť nastúpiť do 14-dňovej karantény s možným ukončením skôr s negatívnym RT-PCR testom. Karanténu okrem očkovaných vyňala napríklad pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemal povinnú karanténu. Netýkala sa ani ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov, povolaní, ktoré mali výnimku aj predtým, či prechádzajúcich, ako posádky lietadiel, vlakov, vodiči nákladných vozidiel či pracovníci pohrebnej služby. Pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní, určila do 1. septembra iný režim. Karanténa sa na nich nevzťahovala, ak mali potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako sedem dní.