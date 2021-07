Ľudí trestali, sami pravidlá nedodržiavali: Pomáhať a chrániť v praxi! Policajti si spravili KORONAPÁRTY

Namiesto práce sa hrali videohry a v čase prísnych pandemických opatrení si spravili bujarý alkoholický večierok. Aj takto vyzerá práca bratislavských policajtov. Upozornil na to portál Aktuality.sk. Viacerým slovenským médiám, ale aj policajného prezidentovi pristálo totiž v schránkach video, na ktorom je konanie policajtov zachytené.

Na videu je zaznamenaný aj večierok, ktorý sa podľa jeho odosielateľa mal uskutočniť na Vianoce alebo Silvestra, teda v čase, keď na Slovensku platil zákaz výchdzania a zhromažďovania sa.

"Na videu sú samozrejme zachytení zase tí istí nedotknuteľní, ktorí si myslia, že okolo nich sa točí celý svet a môžu si robiť čo chcú. Takéto správanie sa funkcionárov, ktorí si z útvaru PMJ urobili doslova šenk, je absolútny vrchol úbohosti. Nehovoriac o tom, že po takýchto večierkoch slúžia aj na druhý deň ešte s alkoholom v krvi," píšu autori podnetu.

Zdroj: Reprofoto/Aktuality.sk

Podľa policajného prezidenta Petra Kovaříka treba urobiť poriadok. "Ak konanie na týchto videách nie je premlčané, budeme to riešiť ako disciplinárny priestupok. Keby sa to stalo v čase služby, znamená to automaticky ukončenie pracovného pomeru. Ak by išlo o oslavu mimo pracovného času, aj vtedy je zakázané požívať alkohol na pracovisku a išlo by o disciplinárne previnenie," povedal pre portál šéf polície.

Zdroj: Reprofoto/Aktuality.sk