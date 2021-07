Tragická nehoda v okrese Gelnica: O život prišiel iba 26-ročný vodič

Vodič z okresu Košice-okolie na osobnom aute smeroval z Gelnice do obce Nálepkovo. „Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, a prešiel vozidlom do protismernej časti cesty,“ spresnila s tým, že následne prešiel na trávnatú časť, kde narazil do trávnatej časti a kameňa.

Zdroj: FB/Polícia SR-Košický kraj

„Vozidlo sa potom pravdepodobne prevrátilo cez strechu a skončilo v lesnom poraste. Pri rotácii vozidla vodiča pravdepodobne vymrštilo z auta,“ uviedla Mésarová. Spolujazdkyňa, ktorá v čase nehody sedela na sedadle vedľa vodiča, zranenia neutrpela. To, či vodič pred jazdou požil alkoholické nápoje, bude zisťované pri pitve. Škodu na aute odhadli približne na 2000 eur. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Presná príčina dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Mésarová.

