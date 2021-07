Tillinger z Dáta bez pátosu to povedal jasne: Prestaňte nadávať neočkovaným

Jedným z bojovníkom proti hoaxom o koronavíruse a očkovaní je aj spoluzakladateľ občianskej platformy Dáta bez pátosu a dátový analytik Jakub Tillinger. Ten je, podľa vlastných slov, znepokojený z aktuálnej situácie. A to najmä z dôvodu, akým smerom sa na Slovensku uberá diskusia o vakcínach proti koronavírusu. „A ako sa vyhraňujú jednotlivé tábory voči sebe. Ako niektorí ľudia manipulujú nielen dostupné dáta z ostatných krajín, ktoré jasne preukazujú prínosy vakcinácie v tom, že je oveľa menej hospitalizácií a úmrtí v pomere k infikovaným, ale najmä ako nezodpovedne narábajú s pojmami v snahe zapáčiť sa ľuďom, ktorí sa doteraz pre očkovanie nerozhodli, lebo majú obavy,“ uvádza Tillinger s tým, že povzbudzovanie týchto myšlienok môže mať fatálne následky.

Priznáva, že v spoločnosti vždy bude určitá skupina ľudí, ktorá je presvedčená o tom, že sa nedajú zaočkovať. „Tá je teda z diskusie o kolektívnej imunite, ktorú sa snažíme dosiahnuť v snahe zabezpečiť normálne fungovanie nás všetkých, s čo najmenej obmedzeniami, už stratená. Prestaňme im nadávať, proste ich už nič nepresvedčí a už vôbec nie lotéria,“ upozorňuje analytik.

Zdroj: Getty Images

Tillinger je však presvedčený, že medzi nami je približne tretina obyvateľstva, ktorá sa neprikláňa k žiadnemu názoru k očkovaniu. A pri tých by sa nemalo rezignovať v zdieľaný informácií, ktoré by im pomohli správne sa rozhodnúť – v tomto prípade dať sa zaočkovať. Len vďaka nim sa nám totiž podarí dosiahnuť požadovanú kolektívnu imunitu, prípadne fakt, že sa ochránia najzraniteľnejšie skupiny ľudí. Ide o ľudí nad 55 rokov. „Tých máme naďalej 670-tisíc nezaočkovaných a tí budú, žiaľ, z dostupných dát, ktoré máme k dispozícii, v nemalom percente končiť v nemocnici a aj v márnici. A to predsa nikto nechceme,“ konštatoval Tillinger.

Ako to je so schvaľovaním vakcín?

Tillinger sa vo veľkom zameral aj na to, aby danej skupine nerozhodnutých ľudí vysvetlil viaceré pálčivé otázky. Ide napríklad o pojem „experimentálna vakcína“, ktorú využívajú aj viacerí politici, najmä z prostredia opozície.

„Niektorí spoluobčania môžu mať otázky, čo znamená povolenie na núdzové použitie a ako sa líši od bežného schválenia vakcíny. V prípade ohrozenia verejného zdravia môže byť výroba a schvaľovanie vakcín zjednodušené prostredníctvom povolenia na mimoriadne použitie alebo EUA (Emergency Use Authorization). EUA nemá vplyv na bezpečnosť vakcín, pretože nemá vplyv na vývoj, ako je výskum, klinické štúdie a štúdium vedľajších účinkov a nežiaducich reakcií. Namiesto toho urýchľuje výrobné a administratívne procesy,“ tvrdí Tillinger. Ako dodal, všetky očkovacie látky prechádzajú rovnakými testovacími procesmi, a to aj v prípade, ak sú schválené na núdzové použitie, alebo na základe štandardnej licencie, pričom klinické skúšky majú tri fázy.

Zdroj: FB / Jakub Tillinger

„Vo fáze 1 sa vakcína podáva malému počtu všeobecne zdravých ľudí, aby sa posúdila jej bezpečnosť a účinnosť. Vo fáze 2 sa vakcína podáva stovkám ľudí s rôznymi zdravotnými stavmi a z rôznych demografických skupín. Vo fáze 3 sa vakcína podáva tisícom ľudí v rôznych demografických skupinách a imunitná odpoveď sa porovnáva s placebom, čo sú dávky, ktoré neobsahujú žiadnu z vakcín a používajú sa iba na testovacie účely,“ vysvetlil. Na základe výsledkov sa následne posúdi, či vakcína funguje a je bezpečná. Ak sú odpovede áno, výrobca požiada o schválenie, prípadne o núdzové použitie. Ak kompetentný regulátor (v našom prípade Európska lieková agentúra) rozhodne, že vakcína je bezpečná a funguje, udelí výrobcovi licenciu na jej výrobu, prípadne na núdzové použitie.

„Čiže zhrňme si to ešte raz. Jediným rozdielom medzi tzv. schválením na núdzové použitie (EUA) a štandardným schválením a vydaním licencie je v tom, že pri schválení na núdzové použitie prebieha testovanie a výroba v rovnakom čase, následne prichádza k schváleniu a distribúcií. Pri riadnom licencovanom procese schválenia vakcíny dochádza k výrobe a distribúcii až po testovaní a schválení. Nie je teda na mieste rozprávať o experimentálnej vakcín,“ upozornil Tilligenr a poukázal aj na ďalší zaujímavý fakt. „Vektorové vakcíny existujú roky a očkujeme nimi proti mnohým ochoreniam. mRNA technológia sa testovala roky a významne nám pomohla a ešte len pomôže,“ uzavrel.