KORONAVÍRUS Branislav Gröhling: Rezort školstva iniciuje očkovanie v marginalizovaných komunitách

Odborníci, vedci a epidemiológovia varujú, že v oblastiach s nízkou zaočkovanosťou vznikne od septembra viac ohnísk nákazy. Predpokladá sa, že pôjde aj o školy, keďže na nich sa podľa informácií zo zahraničia často šíri delta variant nového koronavírusu. Podľa rezortu školstva v oblastiach, kde je zaočkovanosť vyššia, najmä v skupine žiakov od 12 rokov plus, odborníci predpovedajú menej častý výskyt ohnísk na školách.

"Chceme, aby sa v septembri na školách vyučovalo, a aby boli školy čo najbezpečnejšie. To momentálne umožní jedine očkovanie. Tí, čo oň majú záujem, sa môžu prihlásiť do čakárne. Avšak vieme, že v izolovaných komunitách je ťažká dostupnosť informácií. Preto sa špeciálne zameriavame aj na túto skupinu," priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Rezort školstva v tejto oblasti úzko spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, mimovládnymi organizáciami, pediatrami aj sociálnymi pracovníkmi. Tí budú informovať rodičov o možnostiach očkovania. Následne do danej lokality vycestuje výjazdový očkovací tím, ktorý umožní očkovanie rodičov, ako aj žiakov vo veku od 12 rokov vyššie.

"Očkovanie je v súčasnosti jediným najúčinnejším spôsobom zvládnutia pandémie. Preto veľmi oceňujem angažovanosť všetkých samospráv, ktoré vyvíjajú maximálne úsilie pri zabezpečovaní dostupnosti očkovania svojich obyvateľov, obzvlášť tých, ktorí žijú vo vylúčenom a sociálne znevýhodnenom prostredí. Verím, že iniciatíva ministerstva školstva, na ktorej aktívne participuje aj náš úrad, osloví na zapojenie sa a spoluprácu aj ďalšie obce," uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Pri zabezpečení očkovania detí vo veku dvanásť plus sú nápomocné pomáhajúce profesie, ktoré koordinuje úrad prostredníctvom národných projektov a sú aktívne aj v rámci šírenia osvety, informovanosti a pri poskytovaní potrebnej asistencie.

Prvou obcou, do ktorej výjazdový očkovací tím pôjde, budú Kecerovce v Košickom kraji. "Zaregistrovaných máme takmer 250 žiakov od 12 rokov vyššie. Aktuálne ministerstvu nahlasujú záujem o výjazdové očkovanie ďalšie mestá a obce z vylúčených lokalít," uviedla štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

"Napriek tomu, že sa teraz očkovanie skloňuje najmä v súvislosti s dovolenkami, je to najmä cesta k ochrane seba, svojho okolia a hlavne k bezpečnejším školám od septembra," uviedol minister školstva. Ako dodal, je dôležité, aby všetci, ktorým na fungujúcich a bezpečných školách záleží, očkovanie využili.