FOTO V Bratislave mali napadnúť skupinu gejov: Kopanec do hlavy a útok teleskopickou tyčou!

Podľa stránky queerslovakia.sk sa skupina piatich kamarátov pokojne bavila na lavičke. Nikoho neotravovala. Lenže o chvíľu ich mala obkľúčiť a ohrozovať skupina agresívnych mladých mužov. „My sme tam len sedeli a rozprávali sa, nerobili sme nič, čo by komukoľvek mohlo prekážať,“ opisuje jeden zo skupiny gejov.

Agresorov malo byť šesť až osem, ako píše queerslovakia.sk. „Obkľúčili nás, bolo vidno, že sú zúriví. Mohli mať tak maximálne 20 rokov. Začali sa nás pýtať, či sme Antifa. My sme najprv nerozumeli, čo chcú, tak sme povedali, že nie a že nechápeme, o čo im ide,“ povedal ďalší zo skupiny.

Nalakované nechty a rany tyčou

Lenže potom sa vraj stalo niečo, čo podráždených agresorov ešte viac rozzúrilo. Jeden z gejov mal nalakované nechty. Útočníci im najskôr rozkopali odložené veci, potom však jeden z nich vytiahol teleskopickú tyč. Postavil sa k tomu s nalakovanými nechtami a chcel vedieť, či sú buzeranti. Keďže on neodpovedal, dostal ranu obuškom.

„Ako som sedel a videl toho chalana, ako stojí nado mnou s tou teleskopickou tyčou, tak som začal rozmýšľať nad útekom. Chalan sa po mne zahnal s tyčou, ale stihol som si zakryť tvár rukou, takže ma trafil po predlaktí. Potom nasledovala kopačka do hlavy,“ povedal napadnutý gej.

Vtedy sa neudržali ani mladíkovi kamaráti a začali na agresorov kričať, aby prestali. Dokonca sa po nich aj zahnali, ale tí sa uhli. Práve v tomto momente napadnutý gej začal utekať a smeroval do najbližšej krčmy. „Dal som sa na útek do blízkej krčmy. Po ceste ma párkrát trafil s tou tyčou po boku, chrbte či nohách. Ako som utekal, tak okolo šla skupina mladých ľudí a všimli si, že ma bijú, tak sa ma zastali, vtedy sa strhla bitka medzi nimi. Ja som stihol dobehnúť do tej krčmy,“ spomína obeť útoku. V krčme požiadal čašníčku, aby zavolala políciu, píše stránka queerslovakia.sk.

„Bol som z toho celého úplne mimo. Nevedel som, čo mám robiť. Išiel som sa pozrieť na ulicu, či sa mojim kamarátom čosi nestalo, ale to už sa skupina, čo na nás útočila, bila s tou, čo šla okolo.“

Kritika polície

Jeden z partie gejov volal na pollíciu. Tí vraj nevedeli miesto útoku nájsť, na miesto mali prísť až po 40 minútach. „Keď prišli, tak som mal pocit, že to nemajú veľmi chuť riešiť, správali sa tak zvláštne. V aute však už mali jedného chalana, ktorý bol zrejme jedným z útočníkov,“ spomína jeden z partie. „Pýtali sa nás, či bol medzi nimi a či ideme s nimi na políciu a pohotovosť. Nevedeli sme, či tam bol, lebo ich bolo viacero, tak sme si neboli istí,“ dodal ďalší. Políciu tiež upozornili na kamery, ktoré sú v parku umiestnené. „Povedal som im, že ak nájdu toho chalana na kamerách, nech sa mi ozvú a môžeme spísať zápisnicu, doteraz sa mi však nikto neozval,“ uviedol napadnutý gej.

„Je smutné, že ulice hlavného mesta nie sú bezpečným priestorom pre LGBTI ľudí. Násobne horšia je však nečinnosť polície, lebo práve trestnoprávne riešenie zločinov z nenávisti má preventívny a odstrašujúci efekt. Spoločnosť a štát musia vyslať jasný signál, že sú neprijateľné. Žiaľ, často sa nemôžeme spoľahnúť na aktívny prístup privolanej policajnej hliadky, a preto treba podať trestné oznámenie. S jeho spísaním vieme poradiť v inPoradni,“ uviedol Martin Macko z Iniciatívy Inakosť.

O vyjadrenie sme požiadali aj políciu. Hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Martiniaková nám zaslala odpoveď: "Vami uvedeným prípadom sa intenzívne zaoberá príslušný útvar v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I. V súčasnosti je predmetná vec v štádiu preverovania. Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie."