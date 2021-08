FOTO Nápisy na historických budovách v Bratislave pobúrili LGBT komunitu: Ostrý odkaz!

Kláštora uršulínok, teologická fakulta, Kostol sv. Štefana Uhorského či Kostol navštívenia Panny Márie. Na týchto budovách v historickom centre hlavného mesta sa objavili veľké červené nápisy ako "trans is beauty", "queer power", "god is trans" či "queer revolution is coming". Kto máme tento skutok na svedomí, zatiaľ známe nie je. Prípadom sa už zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Bratislavskí mestskí policajti tvrdia, že v lokalite, kde sa nápisy vyskytli, je aj kamerový systém.

Polícia už začala vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci trestné stíhanie. Ako uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff, v prípade preukázania viny pred súdom hrozí doposiaľ neznámemu páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Dúhy skutok odsudzujú

Isté však je, že rozhorčenie vyvolal aj v radoch samotnej dúhovej komunity. "Odsudzujeme vandalizmus spájaný s LGBT+ komunitou v centre Bratislavy. Podobné správanie je neprijateľné a v modernej liberálnej spoločnosti nemá čo hľadať," uviedlo združenie Duhy.sk.

Mrzí ich, že zopár vandalov takto kazí postavenie celej dúhovej komunity na Slovensku, ktorá s podobným správaním nesúhlasí. "Nie je našim cieľom konšpirovať kto a prečo posprejoval historické budovy v centre Bratislavy. Jedno však vieme isto, ničomu, okrem ďalšieho zbytočného rozdeľovania spoločnosti, tým nepomohol," jasne uviedli. "Náš názor na cirkev môže byť akýkoľvek, no sprej na fasáde nie je prejavom odvahy a hrdosti, ale zbabelectva a vandalizmu. Navyše predstavuje obrovskú službu v boji PROTI právam našej komunity," tvrdia.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Počmáranie budov im totiž podľa vlastných slov žiadnym spôsobom životy nezlepší. Práve naopak. "Či sa to niekomu páči, alebo nie, žijeme v demokratickej spoločnosti a na to, aby sa nám podarilo zlepšiť naše práva s tým, zjednodušene povedané, musí súhlasiť aspoň polovica spoločnosti,"dodali s tým, že ničenie cudzieho majetku je dokonalý spôsob, ako tento stav nikdy nedosiahnuť.

Pobúrená je aj politická scéna

Počmáranie historických budov odsúdili aj viacerí politici. "Nemôžeme tolerovať ničenie historických pamiatok na Slovensku. Bez ohľadu na posolstvo, ktoré chcú autori posprejovaním odkázať, ide o čin, ktorý by mala promptne riešiť polícia. Historické budovy a pamiatky sú naším kultúrnym dedičstvom, ktoré by sme si mali vážiť a zanechať nepoškodené nasledujúcim generáciám," uviedol člen výboru pre kultúru a médiá Roman Foltin (SaS).

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Šéfka rezortu investícií a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) dôraznila, že v demokratickej spoločnosti je neprípustné presadzovať akýkoľvek názor ničením majetku a poškodzovaním historických budov, ktoré majú, navyše, aj výraznú hodnotu pre veriacich.

Opozičná poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD) zasa hovorí o primitívnom vandalizme namierenom voči sakrálnym stavbám. Podčiarkla, že tieto sú nie len "duchovnými stánkami", ale aj jedinečnými kultúrnymi pamiatkami. Verí, že polícia prípad rýchlo vyšetrí. "Každý môžeme mať vlastný názor či presvedčenie, ale prezentovať ho takto vulgárne, nesmie byť spoločnosťou tolerované," skonštatovala.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

V prípade cirkevných budov je podľa Bratislavskej arcidiecézy posprejovaný kláštorný kostol Milosrdných bratov, ale aj objekty uršulínok, františkánov, kapucínov a jezuitov. "Je to poľutovaniahodný čin, ktorý spôsobil nemalé materiálne škody. Bude náročné a veľmi prácne poškodené priečelia obnoviť. Vec vyšetruje polícia, komunikuje s vlastníkmi budov. Dúfame, že páchateľov nájde a takýto vandalizmus sa už nebude opakovať," uviedol riaditeľ arcibiskupského úradu Tibor Hajdu.