Prezident Zeman opäť perlil: TAKTO sa vyjadril o transgender ľuďoch, svet je v šoku

PRAHA - Prezident Miloš Zeman vystúpil v nedeľu v rozhovore Pre českú televíziu CNN Prima News. A ako je to u neho obvyklé, vo svojich vyjadreniach si nebral servítku pred ústa. V relácii sa okrem iného hovorilo o hnutí Me Too, v rámci ktorého ženy radikálne bojujú za svoje práva, ale dosť času venoval prezident aj problematike LGBT+.

Prezident Miloš Zeman kritizoval sufražetky, teda radikálne bojovníčky za politické práva žien, hnutie Me Too proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu aj akcie sexuálnych menšín typu Prague Pride. V relácii CNN Prima v nedeľu povedal, že dokáže pochopiť homosexuálov, nechápe ale transgender ľudí. Kto si nechá operatívne zmeniť pohlavie, dopúšťa sa podľa Zemana trestného činu sebapoškodzovania. "No a títo transgenderi, tak tí sú mne naozaj bytostne odporní," vyhlásil v v programe Partia Terézie Tománkovej.

Zeman uviedol, že ak je niekto príslušníkom sexuálnej menšiny, je to jeho interná vec. "Keď demonštruje, že má túto orientáciu, tak sa vyvyšuje nad ostatných," uviedol Zeman. Ako podotkol, keby bol mladší, zorganizuje v Prahe veľkú demonštráciu heterosexuálov. "Aby bolo vidieť, ako je to nezmyselné. Je nezmyselné, či už sexuálne menšiny, alebo sexuálnej väčšiny demonštrujú. Pretože to je ich veľmi intímna záležitosť," myslí si. Spolok Prague Pride organizuje každý rok festival hrdosti, ktorého súčasťou sú napríklad koncerty, výstavy, filmové premietanie alebo pikniky. Súčasťou býva tiež sprievod Prahou, vlani sa však kvôli epidémii choroby covid-19 neuskutočnil, nebude ani tento rok.

Zdroj: Getty Images

Súvislosť s maďarským zákonom

O téme Zeman hovoril v súvislosti s maďarským zákonom, ktorý zakazuje okrem iného osvetu o sexuálnych menšinách na školách. Zákon vyvolal vo štvrtok emotívnu debatu medzi prezidentmi a premiérmi krajín Európskej únie. Zvlášť lídri západoeurópskych krajín presviedčali premiéra Viktora Orbána, aby kontroverzné pasáže normy zrušil, pretože podľa nich porušujú európske hodnoty.

17 členských štátov Európskej únie podpísalo vyhlásenie, podľa ktorého zákon reprezentuje „zásadnú formu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, identity a prejavu a zaslúži si byť odsúdený. Inklúzia, ľudská dôstojnosť a rovnosť sú základnými hodnotami Európskej únie a tieto zásady nesmieme ohrozovať“. Slovensko podobne ako Česko sa k vyhláseniu nepripojilo.

Zeman súdi, že pliesť sa do vnútorných záležitostí akejkoľvek členskej krajiny EÚ je hrubá politická chyba. Orbán podľa neho hovorí, že nie je proti homosexuálom, ale proti manipulácii nielen rodičov, ale aj detí v sexuálnej výchove. "A ja nevidím dôvod, prečo s ním nesúhlasiť," dodal prezident.

Zemanove výroky obleteli svet. Venovala sa im aj americká spravodajská stanica CNN.