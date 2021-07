Veľký PREHĽAD: Vláda schválila prísne PRAVIDLÁ, cestovanie nie je bezpečné! Zaočkovaní majú výhody, sú aj výnimky

BRATISLAVA - Vláda schválila nové pravidlá, ktoré sa týkajú primárne cestovania a kontroly na hraniciach. Predstavili novú testovaciu stratégiu a načrtli aj to, ako to bude vyzerať, ak sa situácia zhorší. Rozhodujúcim faktorom bude zaočkovanosť. Nerozdelia sa štáty, ale ľudia. Plne zaočkovaní budú mať väčšie výhody. Najväčšie sprísnenie čaká pendlerov, no platiť bude prechodné obdobie. Platiť však budú výnimky pre tých, ktorí sa očkovať nemôžu.

Systém kontroly hraníc je možné aplikovať len vtedy ak budú zabezpečené všetky hraničné priechody aktívnymi kontrolami. Policajt, prípadne vojak bude kontrolovať iba dva dokumenty, a to registráciu v eHranici a doklad o plnej zaočkovanosti. Niektoré hraničné prechody sa majú uzavrieť. Rozhodujúcim faktorom je očkovanie.

Nedelíme krajiny, delíme ľudí

Hlavným rozdielom oproti pôvodného COVID semaforu je, že sa už nedelia krajiny na čierne, červené a zelené. Aktualizovaný cestovný semafor používa imunologické kritérium pre rizikové delenie cestovateľov. Deliť sa teda budú ľudia a to na plne zaočkovaných vs. nezaočkovaných, resp.

zaočkovaných iba prvou dávkou. Z toho vyplývajú aj povinnosti na hraniciach.

Zoznam rizikových krajín zverejní MZ a ministerstvo zahraničných vecí každý týždeň po konzultácii s konzíliom odborníkov. Systém rizikovosti krajín bude mať pre ľudí iba odporúčací charakter. Zdroj: ÚV SR

Definícia plne zaočkovanej osoby:

- vakcíny s dvojdávkovou schémou ((Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V): 14 dní po podaní (15. deň) druhej dávky, platnosť 1 rok

- vakcíny s jednodávkovou schémou (Johnson & Johnson): 21 dní po podaní (22. deň) vakcíny, platnosť 1 rok

- osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do 180

dní po prekonaní ochorenia COVID-19, platnosť 1 rok

Pri prekočení hraníc sa plne zaočkovaná osoba musí preukázať potvrdením o zaočkovaní. Na to slúži Digitálny COVID preukaz EÚ a v ňom QR kód, resp. GreenPass, v ktorom sa tento dokument takisto nachádza.

Nezaočkované osoby:

- povinná registrácia v systéme eHranica

- povinná 14-dňová karanténa alebo

- cestujúci má možnosť urobiť si PCR test najskôr na piaty deň karantény, v prípade negatívneho výsledku môže túto karanténu opustiť hneď ako mu je doručená správa o negatívnom výsledku

Deti, pendleri, ostatní a prechodné obdobie

Okre dvoch základných skupín však existujú aj ďalšie, ktoré bolo potrebné zadefinovať.

Nezaočkované deti do 12 rokov sa riadia presne tými karanténnymi podmienkami ako ich

rodičia.

Nezaočkovaní pendleri (prechodné obdobie od 9. júla do 9. augusta)

Pôvodný systém Cestovného Semaforu bol masovo zneužívaný práve cez výnimky pre

pendlerov. Nový cestovný semafor ponúka pendlerom prechodné obdobie na zaočkovanie od 9. júla do 9. augusta. Dovtedy je možno použiť inštitút pendlera za podmienky pravidelného PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. Od 10. augusta sa budú pendleri riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby, ktorý je opísaný vyššie.

Nezaočkované deti od 12 do 18 rokov (prechodné obdobie od 9. júla do 9. augusta)

Do 9. augusta sa nezaočkované deti od 12 do 18 rokov riadia presne tými karanténnymi

podmienkami ako ich rodičia za podmienky, že boli zaočkované aspoň prvou očkovacou dávkou.

Od 10. augusta 2021 sa deti od 12 do 18 rokov riadia režimom pre plne zaočkované a ostatné

osoby, ktorý je opísaný vyššie.

Tí, ktorí sa nemôžu očkovať z objektívnych dôvodov , na nich sa bude prihliadať. Zatiaľ však nie je jasné ako. Rezort zdravotníctva sa zatiaľ nevyjadril ani na adresu tých, ktorí sa nemôžu ani testovať. Ľudia zaočkovaní prvou dávkou budú takisto v prechodnom období a nebude sa na nich vzťahovať povinnosť karantény.

Slovensko je v oranžovej fáze, režim na hraniciach upraví nový systém

Režim protiepidemických opatrení na hraniciach sa bude riadiť novým alert systémom. Rozlišuje tri stupne, od ktorých sa bude odvíjať intenzita kontrol prichádzajúcich osôb. Návrh na určenie príslušného stupňa bude predkladať na rokovanie vlády každý týždeň minister zdravotníctva. Materiál ministerstva vnútra v stredu schválila vláda. Od pondelka 5. júla bude Slovensko v druhej, teda ornažovej fáze, ktorá zavádza intenzívne kontroly na hraniciach v určených časoch.

V I. stupni , teda zelenej fáze, bude polícia hranice monitorovať, kontroly majú byť náhodné. Policajti ich budú vykonávať v rámci bežného výkonu služby.





V II. stupni , teda oranžovej fáze, má prejsť kontrolou väčšina osôb vstupujúcich na územie SR. Čas kontroly bude striktne určený v závislosti od kategórie hraničného priechodu. Niektoré malé, menej dôležité miesta na prekračovanie vnútorných hraníc sa uzavrú.

Pri III. stupni , teda v čiernej farbe, na hraniciach skontrolujú každú osobu. Kontroly sa budú realizovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Menšie, menej dôležité priechody sa uzavrú alebo vláda nariadi dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc a určí, ktoré priechody možno využiť.

Budeme si testy platiť?

Mení sa aj testovacia stratégia. Mobilné odberové miesta končia a pomaly sa tak končia aj antigénové testy. Vo väčšine prípadov, kde sa žiada test, je povinný PCR test. Testovanie zo zdravotných dôvodov, testovanie kontaktov pozitívnych či testovanie na nový koronavírus do detských táborov zostane hradené štátom. Na všetky ostatné podujatia, kde je potrebný test, si ho bude musieť jedinec hradiť samostatne. Povinnosť sa týka len nezaočkovaných ľudí.

Očkovanie potrebné aj do podniku?

Okrem opatrení dnes vláda schválila aj návrh zákona o ochrane verejného zdravia, ktorý obsahoval len jeden odsek. "Dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19,“ uvádza sa v materiáli. Budeme teda potrebovať do reštaurácii test? Áno, no nie teraz.

Na Slovensku zatiaľ nebudú platiť rozdiely medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Platiť by to malo až pri zhoršenej situácii alebo po príchode tretej vlny. "Pripravili sme si právny základ na to, aby sme to mohli neskôr podľa potreby zaviesť," uviedol Lengvarský. Návrh zákona je podľa Lengvarského v poriadku, vyplynulo to z debaty s ministerkou spravodlivosti. V hre je nielen ochrana jednotlivca, ale najmä ochrana verejného zdravia.

Martin Pavelka, epidemiológ z Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva, upozornil na to, že v prípade, ak sa v krajine rozšíri delta variant nového koronavírusu, rezort zrejme rozšíri COVID automat a zoznam aktivít, pri ktorých sa budú nezaočkovaní musieť preukazovať negatívnym PCR testom. "Momentálne sú v diskusiách reštaurácie, puby, hromadné podujatia, plavárne, fitness centrá, ubytovanie v hoteloch, športové tréningy, obrady, múzeá a galérie. Ak som zaočkovaný nemusím sa testovať," vysvetlil Pavelka.

Testovanie zostáva podľa Tomáša Kúdelu z MZ ako jedna z priorít pri odhaľovaní ohnísk pandémie. "Antigénové testovanie pre takej incidencii, akú máme, nemajú taký benefit, aký potrebujeme. Skôr potrebujeme podporiť PCR testy. Preto antigénové mobilné odberové miesta k 30. júnu končia a všetko smerujeme k PCR testovaniu," zhrnul Kúdela.

Letecká doprava z vysoko rizikových krajín

Kým letecká doprava nebola považovaná za rizikovú v prostredí pôvodného "wu-chanského"

variantu, to sa nedá povedať o variante delta. Ide o vysoko infekčný patogén a nedá sa preto vylúčiť, že počas letu dôjde v kabíne lietadla k superšíriteľskej udalosti.

Ako opatrenie sa preto navrhuje podmienka negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, ktorým sa preukáže pri vstupe na územie Slovenska. "Takéto opatrenie si vyžaduje legislatívnu zmeny cez rezort dopravy a spojov, kde by sa leteckým spoločnostiam prikázalo žiadať si od cestujúcich doklad o negatívnom RT-PCR teste ako súčasť „pre-boarding“ procedúr," píše sa v schválenom materiáli.