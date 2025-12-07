Varovanie úradov: Dávajte pozor na podvodníkov! Vydávajú sa za predajcov diaľničnej známky

VIEDEŇ - S príchodom novej diaľničnej známky rastie aj počet trikov, na ktoré môžu doplatiť nič netušiaci motoristi. Pri online nákupe stačí pár detailov a problém je na svete.
Nová známka prichádza, no s ňou aj riziká
Od 1. decembra si môžu vodiči zakúpiť rakúsku digitálnu diaľničnú známku na rok 2026. Hoci elektronická verzia uľahčuje život – žiadne zoškrabávanie, žiadne problémy pri výmene vozidla či pri prasknutom skle – motoristi by mali byť pri jej nákupe mimoriadne opatrní. Na internete totiž číha viac nástrah, ako sa môže zdať, upozorňuje Krone Zeitung.
Pozor na 14-dňovú lehotu a falošné stránky
Digitálna známka nie je platná hneď po kúpe. Spotrebiteľ má zákonné právo na 14-dňové odstúpenie, a preto začína platiť až 18 dní od online transakcie. Práve tento fakt využívajú nepoctiví predajcovia. Christian Koisser z rakúskej Arbeiterkammer varuje, že na webe sa objavuje množstvo neautorizovaných stránok, ktoré predražujú ceny alebo známky vôbec nedodajú.
„Kto naletí falošnému e-shopu, príde o peniaze, nedostane známku a navyše riskuje zneužitie osobných údajov,“ zdôraznil.
Asfinag je najbezpečnejšia voľba
Najspoľahlivejším riešením je kúpiť digitálnu známku priamo cez oficiálny portál Asfinagu. Postup je jednoduchý: zadať evidenčné číslo, uviesť e-mail a zvoliť spôsob platby. Dôležité však je skontrolovať každý znak tabuľky – ak bude v systéme nesprávne, elektronická známka sa pri kontrole nepriradí a vodič zaplatí 120 eur ako náhradnú diaľničnú daň.
Koisser zároveň odporúča používať online funkciu overenia platnosti, ktorá okamžite ukáže, či je pre dané EČV platná diaľničná známka a dokedy.
Papierová známka končí, no ešte ju treba
Ročná známka na rok 2026 stojí 106,80 eura a musí byť aktívna najneskôr 1. februára 2026. Zároveň platí, že známka pre rok 2025 ostáva použiteľná až do 31. januára 2026.
Budúci rok bude posledným, keď si vodiči budú môcť kúpiť aj klasickú lepiacu známku. Tá bude mať červenú farbu a musí byť nalepená vľavo hore alebo pri spätnom zrkadle. Výhodou nálepky je, že pri zmene evidenčného čísla nespôsobuje komplikácie.
Kto nechce čakať, môže si ju vybaviť osobne
Vodiči, ktorí si známku nechajú na poslednú chvíľu, môžu siahnuť po rýchlej alternatíve. ÖAMTC a ARBÖ ponúkajú okamžite platnú digitálnu známku priamo na svojich pobočkách. Tento spôsob je ideálny najmä pre tých, ktorí potrebujú známku použiť bez čakania na 18-dňovú lehotu.