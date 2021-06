Zlé správy pre PENDLEROV: Výnimky nebudú! Pravidlá sa zneužívali, povinné bude očkovanie alebo PCR test

BRATISLAVA - Vláda dnes schválila nový cestovný semafor, ktorý už nerozdeľuje do kategórií krajiny, ale ľudí. Cestovanie do zahraničia v aktuálnej epidemiologickej situácií nie je bezpečné. Najväčšie sprísnenie opatrení momentálne čaká pendlerov, ktorí mali doteraz relatívne slobodný režim.

Cieľom tzv. cestovného semaforu 2 je výlučne limitovať importy novej mutácie v najvyššej dosiahnuteľnej miere. Hlavným problémom pôvodného semaforu bolo geografické kritérium pre rizikové delenie cestovateľov na základe toho, z akej krajiny prišli. Takéto prevedenie bolo nekontrolovateľné a dochádzalo k masovému obchádzaniu nastavených pravidiel. Pravidlá obchádzali aj pendleri.

Nebudeme deliť krajiny, ale ľudí

Cestovný semafor kládol veľký dôraz na dôveru a zodpovednosť cestovateľov. Medzi 20. májom a 20. júnom sa však do eHranice prihlásilo iba niečo cez 17- tisíc cestovateľov, čo podľa predstaviteľov vlády jasne dokazuje, že systém nefungoval a nie je preto vhodný pre ďalšie použitie.

V kontraste s pôvodnou verziou, cestovný Semafor 2 používa imunologické kritérium pre

rizikové delenie cestovateľov (plne zaočkovaní vs. nezaočkovaní, resp. zaočkovaní iba prvou

dávkou). "Výhody tohto nového systému sú (1) praktická vykonateľnosť; (2) veľmi jednoduchá

kontrola; a (3) motivácia očkovania, ktoré ultimátne prispieva k dosiahnutiu kolektívnej imunity obyvateľstva v prostredí infekčnejšieho delta variantu," uvádza sa v materiáli.

Pendlerov čaká sprísnenie opatrení

Ak sú pendleri zaočkovaní, prechod hranicami bude bezproblémový. Platia pre nich pravidlá podľa novej definície plne zaočkovanej osoby. Čo sa týka nezaočkovaných pendlerov, tí to budú mať výrazne ťažšie. "Pôvodný systém Cestovného Semaforu bol masovo zneužívaný práve cez výnimky pre pendlerov," píše sa v materiáli. Nový cestovný semafor však ponúka pendlerom prechodné obdobie na zaočkovanie, no bude potrebný PCR test.

"Do 31. júla 2021 je možné použiť inštitút pendlera za podmienky pravidelného RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. Od 1. augusta sa budú pendleri riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby," píše sa v materiáli na adresu pendlerov.

Plné zaočkované osoby

Definícia plne zaočkovanej osoby sa tak mení nasledovne:

- vakcíny s dvojdávkovou schémou: 14 dní po podaní (15. deň) druhej dávky, platnosť 1 rok

- vakcíny s jednodávkovou schémou: 21 dní po podaní (22. deň) vakcíny, platnosť 1 rok

- osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do 180

dní po prekonaní ochorenia COVID-19, platnosť 1 rok

Postup pri prekročení hraníc:

- nutnosť preukázať sa potvrdením o zaočkovaní (tzv. GreenPass, prípadne Národný

očkovací certifikát (digitálny preukaz) s QR kódom) pri prechode hranicami

Keďže vakcíny nemajú 100 %-nú účinnosť, stále existuje reziduálne riziko importu prípadov

delta variantu. "Účinnosť mRNA vakcíny Pfizer alebo Moderna voči symptomatickému ochoreniu dva týždne po podaní druhej dávky sa odhaduje na 80 %. V prípade vakcíny AstraZeneca je účinnosť 60 % avšak táto ďalej rastie u vektorových vakcín a po štyroch týždňoch by sa už mala vyrovnať účinnosti mRNA vakcín Pfizer a Moderna," uvádza sa v materiáli.

Výsledné riziko je však neporovnateľne nižšie oproti aktuálnemu systému, kde sa uplatňujú

výnimky na základe 7 dní starého antigénového testu.

Ostatní

Postup pri prekročení hraníc:

- povinná registrácia v systéme eHranica

- povinná 14-dňová karanténa

- cestujúci má možnosť urobiť si RT-PCR test najskôr na siedmy deň karantény, v prípade

negatívneho výsledku môže túto karanténu opustiť hneď ako mu je doručená správa

o negatívnom RT-PCR výsledku

Nezaočkované deti do 12 rokov

- nezaočkované deti do 12 rokov sa riadia presne tými karanténnymi podmienkami ako ich

rodičia.

Nezaočkované deti od 12 do 18 rokov (prechodné obdobie do 31. júla 2021)

Do 31. júla sa nezaočkované deti od 12 do 18 rokov riadia presne tými karanténnymi

podmienkami ako ich rodičia za podmienky, že boli zaočkované aspoň prvou očkovacou dávkou.

Od 1. augusta 2021 sa deti od 12 do 18 rokov riadia režimom pre plne zaočkované a ostatné

osoby, ktorý je opísaný vyššie.