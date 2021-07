KORONAVÍRUS Menia sa podmienky pre vstup do Česka: Zaočkovaní to budú mať bezproblémové

BRATISLAVA - Pre cestu do Česka sa od piatka zmenili podmienky. Slováci môžu bezproblémovo vstúpiť do krajiny, ak sú zaočkovaní či ak prekonali ochorenie COVID-19. Test už nepotrebujú, podmienkou je vyplniť príjazdový formulár. Deti do šiestich rokov veku test mať nemusia, netreba im ani vyplnený príjazdový formulár. Ostatné osoby musia mať test. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webovej stránke.

Slovensko je pre Českú republiku zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy ochorením COVID-19, teda zelené. V podmienkach pre cestujúcich z týchto krajín sa uvádza, že pred začiatkom cesty do ČR hromadnou prepravou môžu disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín alebo RT-PCR nie starším ako 72 hodín. Tento test môžu absolvovať až do piatich dní po príchode do ČR.

Výnimku z testu majú očkované osoby, ktoré nejavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Musia sa však preukázať národným certifikátom o vykonanom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydaným v členských štátoch Európskej únie (EÚ) s tým, že od očkovania uplynulo najmenej 14 dní od aplikácie druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou alebo najmenej 14 dní od aplikácie očkovacej látky s jednodávkovou schémou.

Takisto platí výnimka pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní. Musia sa však preukázať certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19 vydaným lekárom v Česku alebo v EÚ či diplomatickou nótou osvedčujúcou absolvovanie izolácie.

Výnimky pre vstup do ČR, pri ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár ani predložiť negatívny výsledok testu, platia okrem detí mladších ako šesť rokov aj pre pracovníkov medzinárodnej dopravy, tiež v prípade ciest do alebo zo susedných krajín, pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín, ale aj pre pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín. Rovnako platia pre cezhraničných pracovníkov či pre žiakov alebo študentov, ktorí s cieľom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň jedenkrát do týždňa prekračujú hranicu.