KORONAVÍRUS Čaputová spresnila svoj prejav: Pellegrini očkovanie nespochybnil ani jednou vetou, Lengvarský boduje!

Toto všetko a mnoho iného prezradila prezidentka Zuzana Čaputová na rádiu Expres u Braňa Závodského. Tá sa na úvod relácie povenovala ešte včerajšej katastrofe na juhu Moravy, kde úradovalo tornádo. "Ešte v noci som vyjadrovala sústrasť všetkým obetiam. Takú prírodnú silu sme ešte nevideli. Je to nevídané. Držím palce, aby odstraňovanie následkov bolo čo najrýchlejšie. Pomoc z našej strany beriem ako akt solidarity," komentovala dianie prezidentka.

Zaočkovali sa aj jej dcéry

Následne sa téma prepla na vakcináciu a hrozbu tretej vlny. Prezidentka prezradila v tejto téme čosi aj o svojej rodine. "Celá moja rodina sú už zaočkovaní, dokonca aj jedna z mojich dcér, ktorá ešte nemá 18 už mala prvú vakcínu. Máme však aj v paláci kolegov, ktorí sa z rôznych dôvodov ešte nerozhodli zaočkovať," priznala hlava štátu.

V kontexte toho rozkvitla aj subtéma spochybňovanie vakcinácie niektorými politikmi, na čo narážala Čaputová ešte vo včerajšom prejave. "Myslím si, že všetci vidíme, že sa stretávame s celým spektrom prístupom od toho, že si niektorí opozičníci vymýšľajú klamlivé informácie, spochybňujú až po nespochybňovanie, no ten osobný zdržanlivý prístup," popísala stavanie sa vrchných politikov k tejto téme.

Pellegrini vraj ani jednou vetou nespochybnil očkovanie

"Vyzvala som ich k zodpovednosť. To by malo byť aj to, aby neodhovárali ľudí a aby skôr boli propagátori vakcinácie. Mali by sa buď otvorene zaočkovať, alebo otvorene povedať svoje argumenty prečo tak neurobia," doplnila Čaputová. "Je zrejmé, že prístup Roberta Fica je diametrálne iný, ako Petra Pellegriniho. Zameranie môjho prejavu však bolo najmä na vládu. V prejave Pellegriniho som nezaznamenala jedinú vetu, ktorá by spochybňovala vakcináciu," spresnila hlava štátu v rozhlase.

Prezidentka doplnila, že v prípade vakcín sa ako rozumne zmýšľajúci človek spolieha na odborníka. "Ak idem riešiť medicínsky problém, tak sa idem spoľahnúť na lekárov. V tomto prípade je tu prevažujúci názor či už našich, alebo zahraničných odborníkov v prospech vakcinácie. Keď sa rozprávame o vakcinácii, je to ďaleko širšia téma ako o osobných slobodách, pretože ak nie som zaočkovaná, tak som ďalší prenášač. To, že človek nie je vakcinovaný, tak to postihne jeho," argumentuje Zuzana Čaputová.

Lengvarský vystrelil na prvé priečky ešte pred stým dňom vlády

Čaputová je však príjemne prekvapená odlišným prístupom nového ministra zdravotníctva generála Vladimíra Lengvarského. "Prístup nového pána ministra Lengvarského je diametrálne odlišný. Je to minister, ktorý má najvyššiu dôveru v tejto vláde. Ešte ani 100 dní netrvá táto vláda a už vystrelil na prvú priečku. Jeho spôsob komunikácie je vecný, efektívnejší a iný. Zároveň opatrenia, ktoré on avizuje, musím povedať keď sme sa o tom rozprávali, tak ich počujem z úst ministra Lengvarského a je to veľmi dobrý signál," pochválila nového šéfa rezortu Čaputová.

Tá sa rozpovedala aj o tom, či je tento rok oproti predošlému z pohľadu pandémie lepší. "Cítim sa bezpečnejšie ako minulý rok, pretože som vakcinovaná. Pred rokom sme mohli len dúfať, že sa nám to vyhne, tento rok by to už vďaka očkovaniu nemuselo byť otázkou dúfania," povedala prezidentka s tým, že úvaha o povinnom plošnom očkovaní sa jej v tejto chvíli zdá nereálna, hlavne preto, v akej situácii sa nachádzame.

Letné dovolenky? Na horách, pri mori a v zelených krajinách

Prišlo aj na letnú tému, a síce to, kde bude hlava štátu tráviť tohtoročné letné prázdniny. "Vždy som doma na horách. Teraz bolo dlhé obdobie zavretých okresov. Chystám sa aj k moru, do zelenej krajiny. Som zaočkovaná a aj súčasť mojej výpravy je zaočkovaná. Tá dovolenka v zahraničí je predsa len v niečom iná, lebo je tam ten rozmer vlastného súkromia, viem sa tak odpútať od svojho postavenia," vysvetlila Čaputová.

Kritika z opozičných radov

Prezidentka okomentovala aj slová nevôle zo strany niektorých opozičných predstaviteľov na jej adresu o tom, že je prezidentkou, ktorá podporuje aktuálnu vládu. "Tie interpretácie vnímam ako účelové, no legitímne. Raz som bola prezidentka koalície, raz opozície. Nie som prezidentka ani jedného ale snažím sa byť prezidentka občanov. Ten naratív je intenzívny hlavne z opozičných radov, no je to pochopiteľné. Politika ale nie je súťaž krásy," prízvukuje Čaputová.

Bude sa opäť snažiť o priazeň občanov?

Keďže je tu ďalšie výročie inaugurácie Čaputovej, s každým ďalším rokom narastajú úvahy o tom, či to prezidentka skúsi vo voľbách v roku 2024 opäť. "K tým úvahám sa neutiekam, ale keď je výročie inaugurácie je logické, že tieto otázky prichádzajú. Môžem si to však dovoliť povedať, tá otázka je predčasná. Súvisí to s prostredím, kde sa ten mandát vykonáva, menili sa vlády, pandemická kríza, vládna kríza. Mám chuť posúvať veci dopredu, ale to je len možné v prostredí, ktoré je stabilné a smerodajné," povedala hlava štátu.

Tá sa ešte v závere rozhovoru vrátila aj k téme úniku informácii z SIS. Spomenula to aj v kontexte aktuálnych vyšetrovaní veľkých káuz, pričom opozičné strany tieto najnovšie informácie z vyšetrovania ostro kritizuje. "Únik informácií považujem za nehorázny a nezákonný. Sme v komplikovaných časoch, nie je to v rovine domnienok, mnohí sa k svojim trestným činom priznávajú a ja rozumiem tomu, že niekomu môže tento proces prekážať a snažia sa to narušiť," povedala a pridala, že po takomto úniku informácií z prostredia SIS by sa už podobného stretnutia viac nezúčastnila.