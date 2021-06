VIDEO Čaputovej mimoriadne vystúpenie: Veľká výzva Slovákom a aj drsný odkaz opozícii!

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová sa počas dnešného dňa, kedy bol oficiálne potvrdený indický (delta) variant koronavírusu rozhodla prehovoriť k národu. Na srdci jej ležalo hlavne to, aby nerozhodnutí ľudia viac s očkovaním neváhali, keďže na jeseň hrozí príchod tretej vlny pandémie. Kritiku schytali aj opozičné strany, ktoré by podľa nej aspoň nemali ľudí od očkovania odrádzať.

VIDEO Vyhlásenie prezidentky k očkovaniu a 3. vlne koronavírusu:

Prezidentka začala s tým, že občania sú určite nadšení, že život sa aspoň v lete vracia do normálu. No hneď premostila. "Dnes však bol aj na Slovensku potvrdený nový Delta variant vírusu, o ktorom nám v posledných dňoch prichádzali znepokojivé správy zo zahraničia. Epidemiológovia sa zhodujú, že na jeseň nám hrozí tretia vlna pandémie a ani včasnými opatreniami na hraniciach jej celkom nedokážeme zabrániť," hovorí prezidentka.

Tí váhajúci by radšej nemali čakať a určite nie do jesene

Medzi nami sú podľa hlavy štátu stále ľudia, ktorí sú očkovaniu otvorení, ale svoje rozhodnutie odkladajú, váhajú, neponáhľajú sa, lebo možno ešte nevidia bezprostredný dôvod zaočkovať sa. "Obraciam sa preto priamo na vás – nečakajte, prosím, až na príchod tretej vlny, lebo to už môže byť neskoro. Istotu, že vakcína nás ochráni pred vírusom, máme až niekoľko týždňov po druhej dávke. Využime preto tieto prázdninové mesiace a predíďme tomuto riziku," varuje občanov Čaputová.

Svoje si odniesla aj opozícia

Prezidentka podľa vlastných slov v plnej miere rešpektuje právo politickej opozície a každého občana aktívne a verejne poukazovať na zlyhania vlády. "Úlohou vlády je vecnú kritiku strpieť a naprávať chyby. Predmetom politického súboja sa však nesmie stať naša schopnosť čeliť pandémii. Nikto nikomu neupiera, že očkovanie je každého osobné rozhodnutie a ani to, že očkovanie je dobrovoľné. Snaha o dosiahnutie kolektívnej imunity, toto spoločné úsilie všade vo svete, je prejavom zodpovednosti a solidarity, nie stádovitosti," adresovala kritiku Čaputová.

"Ak už časť politickej opozície iniciatívne nevyzýva ľudí na očkovanie, tak by aspoň nemala spoluobčanov od očkovania odradzovať. Chcem preto požiadať politických lídrov, aby nerobili kroky, ktoré môžu mať pre nás všetkých tragické následky a aby konali s pocitom zodpovednosti za životy a zdravie občanov," uzavrela.

Celý prepis príhovoru prezidentky:

"Vážení spoluobčania,

Všetci sa tešíme z toho, že sa náš život vracia do normálnu, ustúpili obmedzenia a zobúdza sa aj naša ekonomika. Som si istá, že nikto netúži po tom, aby sme sa spôsobom života čo i len trochu vrátili do nedávnej minulosti.

Dnes však bol aj na Slovensku potvrdený nový Delta variant vírusu, o ktorom nám v posledných dňoch prichádzali znepokojivé správy zo zahraničia. Epidemiológovia sa zhodujú, že na jeseň nám hrozí tretia vlna pandémie a ani včasnými opatreniami na hraniciach jej celkom nedokážeme zabrániť.

Jediný naozaj účinný spôsob ako sa nevrátiť späť je očkovanie. Na rozdiel od prvých dvoch vĺn pandémie dnes môžeme povedať, že byť infikovaným v tretej vlne už nebude len otázkou náhody alebo neopatrného správania sa, ale z veľkej časti to bude otázkou voľby, otázkou rozhodnutia každého z nás. Nebude to štát, ani spoločnosť, kto bude ľudí deliť na chránených a zraniteľných. Bude to vírus. Z pohľadu vírusu budú len zaočkovaní a nezaočkovaní.

Vážení občania,

medzi nami sú stále státisíce ľudí, ktorí sú očkovaniu otvorení, ale svoje rozhodnutie odkladajú, váhajú, neponáhľajú sa, lebo možno ešte nevidia bezprostredný dôvod zaočkovať sa. Obraciam sa preto priamo na vás – nečakajte, prosím, až na príchod tretej vlny, lebo to už môže byť neskoro. Istotu, že vakcína nás ochráni pred vírusom, máme až niekoľko týždňov po druhej dávke. Využime preto tieto prázdninové mesiace a predíďme tomuto riziku.

Je dôležité si uvedomiť, že úroveň zaočkovanosti na Slovensku je jedna z najnižších v rámci krajín EÚ. Keď sa porovnáme iba s našimi susedmi - Českom, Maďarskom a Poľskom - všetky uvedené krajiny majú vyššiu mieru zaočkovanosti ľudí, ako my na Slovensku. Všetky tieto krajiny sú teda na tretiu vlnu pripravené lepšie. Ľudia na Slovensku predsa nie sú menej uvedomelí, menej zodpovední, ako občania iných krajín. Chcem vás preto poprosiť, ak váhate, prípadne očkovanie odkladáte, urobte tak čo najskôr.

V situácii, keď v očkovaní zaostávame, vysielať signály spochybňujúce očkovanie je veľmi nezodpovedné. Priamo totiž ovplyvňujú našu schopnosť prekonať ďalšiu vlnu pandémie s čo najmenšími stratami – na životoch, na zdraví, aj na ekonomickej situácii našich rodín.

V plnej miere rešpektujem právo politickej opozície a každého občana aktívne a verejne poukazovať na zlyhania vlády. Úlohou vlády je vecnú kritiku strpieť a naprávať chyby. Predmetom politického súboja sa však nesmie stať naša schopnosť čeliť pandémii. Nikto nikomu neupiera, že očkovanie je každého osobné rozhodnutie a ani to, že očkovanie je dobrovoľné. Snaha o dosiahnutie kolektívnej imunity, toto spoločné úsilie všade vo svete, je prejavom zodpovednosti a solidarity, nie stádovitosti. Ak už časť politickej opozície iniciatívne nevyzýva ľudí na očkovanie, tak by aspoň nemala spoluobčanov od očkovania odradzovať. Chcem preto požiadať politických lídrov, aby nerobili kroky, ktoré môžu mať pre nás všetkých tragické následky a aby konali s pocitom zodpovednosti za životy a zdravie občanov.

Vážení občania,

je prirodzené, ľudské, že máme obavy a pocit neistoty zo všetkého nového, niektorí z nás aj z vakcinácie. Zvážte prosím ešte raz mieru rizika, ktorú nové kmene vírusu môžu spôsobiť nezaočkovaným ľuďom. Vieme, ako rýchlo sa vie vírus dostať mimo kontrolu. Urobme správnu vec nielen pre seba a svoju rodinu, ale aj pre celú našu spoločnosť."