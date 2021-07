ROZHOVOR s Jánom Ferenčákom z Hlasu-SD: Pellegrinimu v prípade kauzy úplatku verí, je to lož!

Poslanec Ján Ferenčák poskytol rozhovor pre Topky.sk

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - V parlamente je vyše roka a s viacerými kolegami sa tak stal akýmsi nováčikom v pléne. Reč je o nezaradenom poslancovi Jánovi Ferenčákovi z Hlasu-SD, ktorý vo voľbách kandidovať ešte za stranu Smer-SD. Ako vníma aktuálne dianie, pandémiu, očkovanie, čo si myslí o údajnom úplatku pre Petra Pellegriniho, ale aj to, v ktorom rezorte by si vedel sám seba predstaviť. Aj to sú otázky, ktoré sme mu v našom rozhovore položili.