Špinavé oblečenie aj krv! Vedúca obchodu naložila Slovenkám: Je to HNUS, čo predvádzate

BRATISLAVA - Už neplatí pravidlo "náš zákazník, náš pán", ale "náš zákazník, náš hosť" tvrdí vedúca obchodu. Tá zverejnila, čo všetko musia predavačky a predavači zažívať so zákazníkmi, najmä so ženami.

Na stránke Nekŕmte nás odpadom zverejnila nahnevaný príspevok vedúca obchodu s oblečením. Opísala, čoho všetkého sú schopné zákazníčky a aj to, ako sa správajú k predavačkám, ktoré sa im snažia pomôcť či poradiť s výberom oblečenia.

"Ahojte, píšem sem a verím, že si to prečíta čo najviac tých, ktorých sa to týka. Pracujem vo veľkom obchode s oblečením, som vedúca, ale to nič nemení na tom, že som taká istá ľudská bytosť ako aj vy milé zákazníčky. To, čo si dokazujete denno-denne, ako sa správate k predavačkám, je už nenormálne. Chcem povedať, že mám vysokú školu ako aj polovica našich zamestnancov, a keď si myslíte, že ste niečo viac, lebo pracujete v kancli a chcete sa povyšovať, tak ste na zlej adrese," začala svoj príspevok.

Ďalej popísala to, ako 90% ľudí nevie povedať prosím či ďakujem a ako dokážu zákazníci v priebehu priatich minút rozbombardovať stôl, ktorý niekto iný upratoval hodinu. Nevynechala ani mamičky s nevychovanými deťmi,

"Kričíte na maličké deti, že sa nevedia správať. Deti máte brať na detské ihrisko, nie do obchodu a naučiť sa ich správať musíte vy svojím príkladom. Tým, že ich ignorujete, im dávate len priestor byť deťmi. Bola som svedkom toho, ako dieťa otvorilo núdzový východ a spustil sa alarm a matka povedala: Vidíš, čo robíš? A ty robíš čo, keď ani nesleduješ svoje vlastné dieťa?" napísala vedúca. No asi najhoršie je, že Slovenky nechávajú skúšané oblečenie špinavé od make-upu, ale dokonca aj od krvi, či iných telesných tekutín.

"Oblečenie nechávate všade, dámske podprsenky medzi pánskymi kraťasami, po zemi, naruby, odtrhnuté etikety, špinavé od make-upu, krvi, jedla, už som videla aj, ako stojíte na tričku v kabínke, aby ste nestáli na zemi. Čo keď aj to tričko, ktoré si práve skúšate, mal niekto pred vami na zemi? Potom pýtate nový kus, ktorý neuzrel svetlo sveta. Úprimne, zamysleli ste sa niekedy, že to robí vizitku vám, ako vyzerá predajňa po 1 hodine od otvorenia?" dodala.