KORONAVÍRUS Matovič po blamáži so Sputnikom opäť zasahuje: Kontakt na Argentínu som poskytol ja!

BRATISLAVA - Tak takýto koniec veľkého obchodu, ktorý uzavrel ešte expremiér Igor Matovič s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím ohľadom Sputnika V, si zrejme títo dvaja nepredstavovali. Po tom, ako pretrváva nízky záujem o ruskú vakcínu proti koronavírusu sa štát rozhodol konať a časť z nich vraj aj s pomocou expremiéra predá alebo podaruje aj do Argentíny a ďalších krajín. Líder OĽaNO však podľa očakávania opäť perlil v statuse na sociálnej sieti.

Matovič mal byť ten, kto vybavil kontakt na Argentínu

"Po 4-mesačnej antikampani by mnohí hlúpi ľudia boli veľmi radi, aby vakcína Sputnik expirovala a nemohla sa viac použiť. Aby som takejto prízemnej radosti zabránil … dal som Ministerstvu zdravotníctva kontakt na Argentínu, ktorá chce odkúpiť toľko Sputnika, koľko sme ochotní predať," píše rozzúrený expremiér, pričom mal to byť on, kto vybavoval kupcov či prijímateľov na zvyšné Sputniky.

Vraj budú zbytočne zomierať ľudia

Sputnik bola podľa Matoviča jediná vakcína, ktorou sa prípadne chceli zaočkovať mnohí ľudia, ktorí príliš neverili na Covid a boli proti očkovaniu. "My, miesto toho, aby sme týmto ľuďom to umožnili, sme začali viesť podlú vojnu voči Sputniku. Výsledok? Títo ľudia už na očkovanie medzičasom kašlú … a, obávam sa, že hlupákom, čo voči Sputniku bojovali, sa ani svedomie neozve - keď spolu zistíme, že bez zaočkovaných Sputnikom kolektívnu imunitu nedosiahneme … a úplne zbytočne budú zomierať ďalší ľudia," konštatuje sklamaný Matovič.

Vakcíny sa predajú alebo darujú

Slovensko po dnešných správach predá alebo daruje 160.000 dávok vakcíny Sputnik V. Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu. Do utorka (22. 6.) využilo možnosť prihlásiť sa na očkovanie touto neregistrovanou vakcínou na Slovensku 14.214 ľudí. Zaočkovať sa ňou doposiaľ dalo 8004 osôb. O návrhu predaja a darovania vakcíny Sputnik V formou bilaterálných dohôd s tretími krajinami rozhodla v stredu na svojom zasadnutí vláda SR.

Vakcíny pritom ešte hrdo v marci Matovič s Krajčím vítali na košickom letisku po príchode z Moskvy.

"Vzhľadom na stále pretrvávajúcu vážnosť epidemiologickej situácie a potrebu vzájomnej kooperácie medzi krajinami s cieľom spomalenia šírenia ochorenia COVID-19 navrhujeme darovať určitý počet vakcín Sputnik V krajinám západného Balkánu v rámci materiálnej pomoci. Zároveň navrhujeme ponúknuť v nadväznosti na záujem tretích krajín ďalšie vakcíny na predaj, a tak prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa - zníženia dôsledkov pandémie," uvádza sa v schválenom materiáli.

Kto prejavil záujem?

Záujem o kúpu vakcíny Sputnik V prejavila Argentína. Záujem o darovanie vakcíny má Bosna a Hercegovina, ďalej Severné Macedónsko či Albánsko. Záujem o kúpu alebo darovanie vakcín v podobe medzištátnej zmluvy prejavila aj Čierna Hora.