KORONAVÍRUS Slovensko daruje časť vakcín proti ochoreniu COVID-19 iným krajinám

Lídri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa zaviazali do konca tohto roka zdieľať aspoň 100 miliónov dávok vakcín pre tretie krajiny v rámci iniciatívy COVAX ako tzv. tím Europe. "Podľa aktuálnych predpokladov by Európska únia v druhej polovici 2021 mala mať nadbytok vakcín, a to v prípade všetkých členských štátov. Je preto potrebné, aby si Slovenská republika, ako členský štát EÚ, plnila svoje povinnosti voči medzinárodnému spoločenstvu," uvádza sa v schválenom materiáli.

Špecifikácia množstva sa stanoví na základe konkrétnych dodaných dávok na Slovensku, ako aj percentuálnej zaočkovanosti. Prispejú aj susedné krajiny. Maďarsko prisľúbilo 400.000 dávok, Poľsko štyri milióny dávok a Rakúsko prisľúbilo jeden milión dávok.