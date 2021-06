Infektológ Sabaka o účinnosti vakcín: OČKOVANIE nás ochráni! Záujem je však nízky, lockdownu sa zrejme nevyhneme

O účinnosti vakcín hovoril už včera na krízovom štábe profesor Vladimír Krčméry. Tzv. delta mutácia je totiž dva- až sedemkrát nákazlivejšia. S príchodom nového variantu sa však objavili pochybnosti o účinnosti vakcín. Zaočkovaní sa však bať nemusia.

Po druhej dávke ste chránení

Infektológ Peter Sabaka na sociálnej sieti priblížil dôkazy z Public Health England a Public Health Scotland publikované v prestížnom časopise Lancet. "Ochrana pred symptomatickou nákazou po druhej dávke: Pfizer 88%, Astra 70%. Ochrana pred akoukoľvej aj bezpríznakovou infekciou: Pfizer 80%, Astra 60%," uviedol Sabaka s tým, že keďže vakcíny fungujú proti bezpríznakovej infekcii, účinne zabraňujú prenosu. "Okrem toho znižujú vírusovú nálož, čím zasa zabraňujú prenosu. Ochrana pred hospitalizáciou: Pfizer 96%, Astra 92%," napísal.

Čo sa týka vakcíny Moderna, tou v Británii veľmi neočkujú, preto k nej nemajú dáta. Sabaka však pripomína, že ide o de facto to isté ako Pfizer a všetky in vitro testy s delta variantom dopadli v prípade Moderny identicky ako s Pfizerom. "Takže na 99,9 % to je to isté," vysvetlil.

Najúčinnejšia ochrana je očkovanie

Čo z toho vyplýva? "Vyplýva z toho to, že očkovanie je stále tá najúčinnejšia ochrana pred epidémiou delta variantom. Prečo teda Británia zažíva tretiu vlnu? Málo zaočkovaných a hlavne málo zaočkovaných dvoma dávkami, keďže očkovanie jednou dávkou chráni len asi na 30%," vysvetlil Sabaka.

"Prečo v Británii občas zomrie na COVID aj niekto očkovaný? To je jednoduché, očkovaní sú skoro vsetci rizikoví pacienti a medzi nimi sa nájdu aj takí s mimoriadne slabou imunitou napr. po transplantácii alebo užívajúci imunosupresíva a tam očkovanie nemusí fungovať. Znamená to ale, že očkovanie nefunguje? Rozhodne nie," uviedol.

Delta variant k nám jednoznačne príde. Je infekčnejší a má selekčnú výhodu. "Dostal sa sem aj menej infekčný Alfa variant, a to v čase lockdownu," skonštatoval Sabaka. Či na tom budeme po príchode Delta variantu lepšie ako Veľké Británia, je na nás. "S naším záujmom o očkovanie to vidím dosť pesimisticky. Čaká nás pre to ďalší lockdown? Asi áno. Ale bolo by skvelé ak by sme sa tomu vyhli práve očkovaním," dodal infektológ.

